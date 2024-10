38 éves lett a Sárkányok anyja: íme Emilia Clarke legszebb pillanatai

Emilia Clarke neve szinte egybeforrt a Trónok harca című világhírű sorozattal, ahol Daenerys Targaryen, a "Sárkányok anyja" szerepében ismerhették meg a nézők. Clarke karrierje azonban ennél sokkal több, tehetsége révén számos filmben és színházi produkcióban is bizonyította színészi képességeit.

Emilia Clarke legismertebb szerepében, a Trónok harcában a Sárkányok anyjaként (Fotó: HBO)

Áttörés Emilia Clarke karrierjében: a Trónok harca mindent lesöpört

Emilia Clarke 1986-ban született Londonban, apja hangmérnök, anyja üzletasszony. Már gyerekkorában elkezdett érdeklődni a színészet iránt. Drámai képzésben részesült a neves londoni Drama Centre-ben, ahol több klasszikus és kortárs darabban szerepelt. Filmes debütálása 2010-ben történt a Triassic Attack című tévéfilmben, de az igazi áttörést tényleg a Trónok harca című sorozat hozta meg számára. A Sárkányok anyja szerepére való kiválasztása sorsfordító volt mind a színésznő, mind a sorozat számára, karaktere ugyanis a történet egyik legmeghatározóbb alakja: rabszolgasorsból felemelkedve királynővé és hadvezérré válik, miközben saját sárkányai mellett egyre közelebb kerül a Vastrónhoz. Clarke mesterien alakította karaktere érzelmi fejlődését és hatalomvágyát, játékáért 2013-ban Emmy-jelölést kapott, legjobb női mellékszereplő kategóriában.

A sorozat befejezése után 2019-ben szerepelt a "Last Christmas" című romantikus vígjátékban, ahol ismét egy teljesen más oldalát mutatta meg a közönségnek. Korábban olyan filmekben is láthattuk, mint a Me Before You (Mielőtt megismertelek) vagy a Solo: Egy Star Wars történet szerepében tűnt fel. Emilia mindegyik karakterében remekül helyt állt. Színházi színészként is aktív, emellett pedig emberi jogi aktivista.

Miután nyilvánosságra hozta saját egészségügyi történetét, amely szerint a húszas évei elején kétszer szenvedett agyvérzést, létrehozott egy agyvérzéssel foglalkozó jótékonysági szervezetet, amely a fiatalok agyi rehabilitációját támogatja. Emellett aktívan részt vesz különböző jótékonysági kampányokban, amelyek a nők és a gyermekek jogaiért küzdenek világszerte.

