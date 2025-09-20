Otthon Start: nagy a roham a X. és a XVII. kerületben, 1-2 hét alatt elkelnek a lakások

Míg 2025 augusztusában még kivárást lehetett érzékelni mind a vevők, mind az eladók részéről, szeptemberben az Otthon Start hitel hatására már a kereslet növekedése volt jellemző az ingatlanpiacon. A fiatalok még egy-egy túlárazott ingatlan megvételébe is belevágnak. Az Otthon Start hatására valóságos forradalom zajlik.

Otthon Start: a X. kerületben kapkodják a panelt (Fotó: Andras Peter Nemeth)

Folytatjuk sorozatunkat, amiben az Otthon Start hatását vizsgáljuk az egyes kerületekben. Ezúttal a X. és a XVII. kerületben bekövetkezett változásokat vesszük górcső alá.

Otthon Start: a X. és a XVII. kerületben soha nem látott roham indult

A X. kerületben elsősorban a jó ár/érték arányú ingatlanokat keresik. De akkora a roham, hogy néhol a fiatalok a túlárazott ingatlanokat is hajlandóak megvenni.

Nyárra már megnyugodni látszott az ingatlanpiac, de a 3%-os kamattámogatott hitel bejelentése után aktívabbá váltak a vevők – augusztusban még csak érdeklődés szintjén

– számolt be Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Jelenleg a X. és XVII. kerületben a jobb adottságú ingatlanok átlagos négyzetméterára 1 millió forint felett jár, míg a felújított lakásoké eléri az 1,3 millió forintot. A legkeresettebbek továbbra is a felújított, jó állapotú panellakások, ugyanakkor családi házak esetében immár a felújítandó ingatlanok is szóba jöhetnek a vevőknél.

Az alku a keresett panellakásoknál az adott piaci helyzetben minimális, és gyakran hirdetési áron kelnek el a kedveltebb kategóriába tartozó ingatlanok.

De ugyanez elmondható a téglaépítésű lakásokról is, különösen, ha az eddig is népszerű, kiváló közlekedési adottságú, kisebb méretű, azaz 27-36 négyzetméteres garzonokról van szó, vagy a szintén keresett, 50-70 négyzetméter alapterületű sorházakról. Ráadásul most a vevők által korábban túl drágának tartott újépítésű ingatlanok iránt is élénkült a kereslet

– tette hozzá Kovácsné Zsichla Katalin.

A XVII. kerület családi házas övezetét is rohamozzák. A családi házaknál jellemző, hogy számottevő mértékű alkura nyílik lehetőség: ezeknél átlagosan mintegy 10 százalék körüli árengedményt érhetnek el a vevők.