Nyitrai Zsolt: Magyarország Kormánya kiemelt feladatának tartja a nyugdíjasok anyagi és erkölcsi megbecsülését

Mindeközben. Magyarország Kormánya kiemelt feladatának tartja a nyugdíjasok anyagi és erkölcsi megbecsülését

- kezdte Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Nyitrai Zsolt.

Nyitrai Zsolt Fotó: Máthé Zoltán

A miniszterelnök főtanácsadója a posztjában arról tájékoztatott, hogy novemberben érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, decemberben pedig már a megemelt összegű nyugdíjat kapják az idősek. Emellett a nyugdíjasokat 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal is segítik.

„Mi támogatjuk az időseket, addig Brüsszel bábja, Magyar Péter megadóztatná a nyugdíjasokat. A Tisza Párt 20%-os adót akar bevezetni a nyugdíjakra, amivel rengeteg pénzt venne ki az idősek zsebéből. Az Orbán Viktor vezette polgári kormány megvédi az idősek juttatásait” - írja Nyitrai Zsolt, aki a bejegyzéséhez egy fotót is csatolt, amelyből kiderül, hogy a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig már 24 milliárd forint értékben váltották be.