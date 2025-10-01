Ma ünnepeljük az Idősek világnapját, a magyar kormány most a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal segít

Immár 34 éve ünnepeljük az Idősek világnapját. A magyar kormány több intézkedésével is kiáll a nyugdíjasok érdekeiért, így most például egy 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kapnak.
Az ENSZ közgyűlés határozata alapján az Idősek világnapját 34 éve, azaz 1991. október 1-je óta tartják. Magyarország kormánya is sokat tett az elmúlt években az idősekért. Ilyen például a 13. havi nyugdíj bevezetése, illetve most a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasok számára, amit eddig több mint 1,5 millióan kaptak meg. Október 15-ig ezt mindenkinek kézbesítik. Minderről korábban Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója számolt be Facebook-oldalán. Nyitrai azt is írta: "Kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat!" Mint ismert, még júliusban adta ki a Magyar Államkincstár a nyugdíjas élelmiszer-utalványról szóló tájékoztatást. Egy ilyen utalvány az idős polgárok számára könnyítés lehet a háztartás vezetésében és a kiadásokban. Az utalvány december 31-ig használható fel. A személyenként 30 000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány a Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt ellátásban részesült személyeket illeti meg. Az utalvány a több ellátásban részesülő személyt is csak 30 000 forint értékben illeti meg. Az utalvány nem névre szóló, azt bárki felhasználhatja.
1869. október 1-jén vezették be a világon elsőként a postai levelezőlapok használatát. Gervay Mihály országos posta-főigazgató rendelvényeinek megfelelően került forgalomba. Magyar és német nyelven, a magyar koronás címer díszítésével volt kapható. A levelezőlap 150 éves és Gervay Mihály születésének 200 éves évfordulójára 2019-ben új bélyeget adott ki a Magyar Posta, a bélyegeket Elekes Attila André tervezte.
A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára 1945. október 1-jén született. Egyebek mellett olyan neves filmekben szerepelt, mint az Indul a bakterház, a Sose halunk meg, a Szamba, a Csinibaba, a Meseautó, az Állítsátok meg Terézanyut!, a Sorstalanság, A nagy füzet és a Liza, a rókatündér.
Ma van az utolsó napja a 12. Skandináv Filmfesztiválnak Budapesten az Art+ Cinemában. A fesztivál keretein belül egy héten át a legkiválóbb északi filmek kerültek vászonra az Art+ Cinema két mozitermében. A programot premier előtti vetítések, hazai forgalmazásba nem kerülő játékfilmek színesítették. Ma 16 órától még négy filmet tekinthetnek meg az érdeklődők, a részletes programot ITT találod!
7-19 óráig Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ 1113 Budapest, Karolina út 19-21.
10-15 óráig Pázmány Péter Katolikus Egyetem – ITBK 1083 Budapest, Práter utca 50/A
12-19 óráig Sugár Üzletközpont II. emelet 1148 Budapest, Örs vezér tere 24.
Október 1-je a zene világnapja, a Magyar Zene Háza ezt egész délután ingyenes eseményekkel ünnepli. Délután egytől Lunchtime-koncert klasszikus zenével, vonósnégyessel (Era Nova Vonósnégyes) az Előadóteremben, 14:30-tól pop-up jazzkoncert az Előcsarnokban (Zádor Trió) és 15:30-tól koncertfilm-vetítés az Előadóteremben (Bereményi-Másik: Háború van). A részletes programokat ITT találod!
Szerdánként, így ma, október 1-jén is a sok-sok élményen túl ajándék kávéval vagy szörppel várják a Budapest Retro Élményközpontba látogató nyugdíjasokat. Az ide érkezők interaktív módon ismerhetik meg a "retro életérzést", hiszen egy eredeti, szimulátorrá alakított LADA rendőrautóval járőrözhetnek a virtuális Gazdagréti lakótelepen, a korabeli Híradó stúdiójának díszletei között próbálhatják ki magukat bemondóként, megnézhetik milyen űrruhát viselt Farkas Bertalan a Sojuz 36 fedélzetén, és mi mindent vitt magával a hosszú útra. Hallgathatnak korabeli tartalmakat telefonfülkéinkben, és szelfizhetnek ÁFOR benzinkutunknál, ahol a VALMAR együttes "Úristen" című videóklipjét is forgatták. Megnézhetik a 80-as, 90-es évek csúcskategóriás számítástechnikai eszközeit, a 64 kilobájtos (!) Commodor személyi számítógépet, a Videoton TV-játékot vagy a korszak legmenőbb kvarcjátékait. A helyszín: 1051 Budapest, Október 6. utca 4. A részletekről ITT olvashatsz.
A Zene és az Idősek Világnapján, október 1-jén különleges, ünnepi jótékonysági programmal várja közönségét a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara és Széchenyi István Egyetem. Az immár ötödik alkalommal megrendezett Senior Nap és Gála helyszíne ezúttal a teljes pompájában megújult Magyar Tudományos Akadémia díszterme, ahol 14 órától ingyenes szűrések, vizsgálatok és tudományos előadások várják az érdeklődőket, majd az együttes nyugalmazott művészei lépnek színpadra, méltóképpen tisztelegve a zenei hagyomány és az időskor értékei előtt. Az ingyenes gála és a hozzá kapcsolódó tudományos programok a zene erejét és az aktív, egészséges időskor fontosságát állítják középpontba. 17:30-tól nyilvános főpróba, 19:30-tól pedig az 5. Senior Gála koncertje várja a közönséget. A műsorban Mozart Varázsfuvola-nyitánya, Albinoni Adagio-ja, Brahms D-dúr hegedűversenyének első tétele és Bartók Román népi táncok csendülnek fel. Cím: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. Magyar Tudományos Akadémia díszterme.
A koponyeg.hu előrejelzése szerint október 1-jén, szerdán a hajnali 6 fok után napközben mindössze 15 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála. Némi napsütésre van esély, de időnként rövid ideig tartó záporok is előfordulhatnak több helyen. Mérsékelt szél várható, így az nem rontja ezúttal a hőérzetünket. A lehűlés holnap folytatódik, a várható mélypont pénteken lesz mintegy 13 fokkal.
