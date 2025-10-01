Ma ünnepeljük az Idősek világnapját, a magyar kormány most a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal segít

Az ENSZ közgyűlés határozata alapján az Idősek világnapját 34 éve, azaz 1991. október 1-je óta tartják. Magyarország kormánya is sokat tett az elmúlt években az idősekért. Ilyen például a 13. havi nyugdíj bevezetése, illetve most a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasok számára, amit eddig több mint 1,5 millióan kaptak meg. Október 15-ig ezt mindenkinek kézbesítik. Minderről korábban Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója számolt be Facebook-oldalán. Nyitrai azt is írta: "Kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat!" Mint ismert, még júliusban adta ki a Magyar Államkincstár a nyugdíjas élelmiszer-utalványról szóló tájékoztatást. Egy ilyen utalvány az idős polgárok számára könnyítés lehet a háztartás vezetésében és a kiadásokban. Az utalvány december 31-ig használható fel. A személyenként 30 000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány a Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt ellátásban részesült személyeket illeti meg. Az utalvány a több ellátásban részesülő személyt is csak 30 000 forint értékben illeti meg. Az utalvány nem névre szóló, azt bárki felhasználhatja.

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány hatalmas segítség a nyugdíjasok számára Fotó: pexels.com

Az Osztrák-Magyar Monarchiában a világon elsőként bevezették a postai levelezőlapokat

1869. október 1-jén vezették be a világon elsőként a postai levelezőlapok használatát. Gervay Mihály országos posta-főigazgató rendelvényeinek megfelelően került forgalomba. Magyar és német nyelven, a magyar koronás címer díszítésével volt kapható. A levelezőlap 150 éves és Gervay Mihály születésének 200 éves évfordulójára 2019-ben új bélyeget adott ki a Magyar Posta, a bélyegeket Elekes Attila André tervezte.

80 éves lett Molnár Piroska

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára 1945. október 1-jén született. Egyebek mellett olyan neves filmekben szerepelt, mint az Indul a bakterház, a Sose halunk meg, a Szamba, a Csinibaba, a Meseautó, az Állítsátok meg Terézanyut!, a Sorstalanság, A nagy füzet és a Liza, a rókatündér.