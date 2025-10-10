Nyitrai Zsolt: már több mint 2,2 millió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt

Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig már 2 303 213-an megkapták, és több mint 15 milliárd forint értékben be is váltották.

Fantasztikus hírt jelentett be Nyitrai Zsolt / Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

Magyarország Kormánya segíti és megbecsüli az időseket. A háborús infláció miatt is támogatjuk a nyugdíjasokat, és minden eszközzel fellépünk az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése ellen. A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-ig meghosszabbítottuk az árrés-csökkentést, és önkéntes árkorlátozást harcoltunk ki egyebek között a bankoknál és a gyógyszeripari szereplőknél. Mindezek mellett a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt is kapnak, amelyet december 31-ig válthatnak be hidegélelmiszer vásárlására. A Brüsszel által fogott Tisza Párt bizottsági javaslatra még a 13. havi nyugdíjat is elvenné tőlük! Tessék választani!

- írta meg a posztban Nyitrai Zsolt.