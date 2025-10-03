Újabb hír érkezett az élelmiszer-utalványok kapcsán

Íme a legfrissebb számok! „A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 209 534-en kapták meg. Október 15-ig mindenkinek kézbesítik.” – írja Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt: Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

A miniszterelnök főtanácsadója a legfrissebb adatok mellé a következő bejegyzést írta:

„Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat. A Tisza Párt nem becsüli meg az időseket, és nem fogja megőrizni a nekik járó juttatásokat. Egy rossz választás, és elveszíthetjük azokat az eredményeket, amelyekért eddig közösen megdolgoztunk.”