RETRO RÁDIÓ

Újabb hír érkezett az élelmiszer-utalványok kapcsán

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója posztolt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.03. 11:41
Módosítva: 2025.10.03. 11:41
nyugdíjas Nyitrai Zsolt utalvány

Íme a legfrissebb számok! „A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 209 534-en kapták meg. Október 15-ig mindenkinek kézbesítik.” – írja Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt: Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

A miniszterelnök főtanácsadója a legfrissebb adatok mellé a következő bejegyzést írta:

Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat. A Tisza Párt nem becsüli meg az időseket, és nem fogja megőrizni a nekik járó juttatásokat. Egy rossz választás, és elveszíthetjük azokat az eredményeket, amelyekért eddig közösen megdolgoztunk.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu