Újabb hír érkezett az élelmiszer-utalványok kapcsán

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója posztolt.
Íme a legfrissebb számok! „A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 209 534-en kapták meg. Október 15-ig mindenkinek kézbesítik.” – írja Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök főtanácsadója a legfrissebb adatok mellé a következő bejegyzést írta:
„Magyarország Kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat. A Tisza Párt nem becsüli meg az időseket, és nem fogja megőrizni a nekik járó juttatásokat. Egy rossz választás, és elveszíthetjük azokat az eredményeket, amelyekért eddig közösen megdolgoztunk.”
