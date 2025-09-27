Magyar Péternek üzentek a nyugdíjasok: Szégyellje magát!

A nyugdíjasok kemény üzenetet küldtek Magyar Péternek.
A Mandiner írja, hogy az idősek érdekképviselete is hiteltelennek tartja a Tisza Párt ígéreteit, felháborítónak nevezték, hogy a halálukkal viccelődnek. Nyitrai Zsolt elmondta a lapnak, hogy a magyar kormány kiáll az idősek mellett, és megvédi a juttatásaikat, életminőségüket. A miniszterelnök főtanácsadója szerint Orbán Viktor odafigyel az idősekre, szeretve tiszteli őket, mert tudja, milyen sokat köszönhetünk nekik.
Nyitrai Zsolt elmondta, hogy ennek szellemében adták vissza a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat; vezettek be élelmiszer-utalványokat; illetve döntöttek a kiegészítő nyugdíjemelésről. Arról is beszélt, hogy a mostani intézkedésekkel átlagosan 47200 Ft érkezik a novemberi nyugdíjakkal együtt – 2010-ben 97 ezer forint volt az átlag nyugdíj, ma pedig 245700 forint ez az érték.
Nyitrai Zsolt szerint hiteltelen a nyugdíjasok szemében a Tisza Párt: "tiszteletlenül beszélnek az idősekről, és a halálukból remélnek politikai tőkét, ami elfogadhatatlan."
Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy Magyar Péter "Brüsszel által fogadott ember", aki Magyarországon is az uniós programot hajtaná végre, vagyis nem lenne se 13. havi nyugdíj, se rezsivédelem.
Nem véletlenül mondják: Átver a Tisza!”
– mondta.
A lapnak nyilatkozva az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke is kétségeinek adott hangot a Tisza Párt ígéreteivel kapcsolatban. Murvainé Láng Róza úgy fogalmazott, a korábbi nyilatkozataik alapján nehéz elhinni, hogy Magyar Péterék valóban az idősek javát szolgálnák:
Többször is arról beszéltek, hogy meg kell majd szüntetni a 13. havi nyugdíjat. Azt egyszer már elvették tőlünk, nem akarunk megint így járni!
Murvainé Láng Róza szerint az is elfogadhatatlan, hogy a rezsicsökkentést megszüntetnék, pusztán „Brüsszel kedvében járva”. Felháborítónak nevezte, hogy a Tisza Pártban nyíltan viccelődnek a nyugdíjasok halálával:
Szégyellje magát, aki a nyugdíjasok halálából akar politikai hasznot húzni! Nem hagyjuk, hogy sértegessen és lenézzen minket!
Murvainé Láng Róza hozzátette, hogy a jövő évi választásnak óriási a tétje, mert az idősek tudják, hogy rossz döntéssel rengeteget veszíthetnek.
Különösen éles kontrasztot rajzolnak a vitában egyes, a baloldalhoz köthető közgazdászok és politikai szereplők nyilatkozatai. Raskó György például úgy fogalmazott:
A Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók...
Egy másik megszólalásában a Fidesz szavazóbázisát is stigmatizálta:
Milyen a tipikus Fidesz-szavazó? Hatvanöt évnél idősebb nő, maximum 8 általánost végzett, falusi, alacsony jövedelme van, illetve nyugdíja van.
Szintén kétségbe vonta a 13. havi nyugdíj létjogosultságát Petschnig Mária Zita közgazdász:
Nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már más tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas. Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni.
Egy másik kijelentésében pedig elismerte:
Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.
A Mandinernek nyilatkozó közéleti szereplők egyetértettek abban, hogy a nyugdíjak és az időseknek járó kedvezmények megvédése nemzeti érdek. Nyitrai Zsolt szerint:
„amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig maradnak ezek a juttatások”.
Murvainé Láng Róza pedig úgy véli: a nyugdíjasok nem fognak bedőlni a „látszatígéreteknek”, hanem megvédik a jogaikat és a méltóságukat.
