Magyar Péternek üzentek a nyugdíjasok: Szégyellje magát!

A Mandiner írja, hogy az idősek érdekképviselete is hiteltelennek tartja a Tisza Párt ígéreteit, felháborítónak nevezték, hogy a halálukkal viccelődnek. Nyitrai Zsolt elmondta a lapnak, hogy a magyar kormány kiáll az idősek mellett, és megvédi a juttatásaikat, életminőségüket. A miniszterelnök főtanácsadója szerint Orbán Viktor odafigyel az idősekre, szeretve tiszteli őket, mert tudja, milyen sokat köszönhetünk nekik.

Nyitrai Zsolt / Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

Nyitrai Zsolt elmondta, hogy ennek szellemében adták vissza a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat; vezettek be élelmiszer-utalványokat; illetve döntöttek a kiegészítő nyugdíjemelésről. Arról is beszélt, hogy a mostani intézkedésekkel átlagosan 47200 Ft érkezik a novemberi nyugdíjakkal együtt – 2010-ben 97 ezer forint volt az átlag nyugdíj, ma pedig 245700 forint ez az érték.

Nyitrai Zsolt szerint hiteltelen a nyugdíjasok szemében a Tisza Párt: "tiszteletlenül beszélnek az idősekről, és a halálukból remélnek politikai tőkét, ami elfogadhatatlan."

Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy Magyar Péter "Brüsszel által fogadott ember", aki Magyarországon is az uniós programot hajtaná végre, vagyis nem lenne se 13. havi nyugdíj, se rezsivédelem.

Nem véletlenül mondják: Átver a Tisza!”

– mondta.

A lapnak nyilatkozva az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke is kétségeinek adott hangot a Tisza Párt ígéreteivel kapcsolatban. Murvainé Láng Róza úgy fogalmazott, a korábbi nyilatkozataik alapján nehéz elhinni, hogy Magyar Péterék valóban az idősek javát szolgálnák:

Többször is arról beszéltek, hogy meg kell majd szüntetni a 13. havi nyugdíjat. Azt egyszer már elvették tőlünk, nem akarunk megint így járni!

Murvainé Láng Róza szerint az is elfogadhatatlan, hogy a rezsicsökkentést megszüntetnék, pusztán „Brüsszel kedvében járva”. Felháborítónak nevezte, hogy a Tisza Pártban nyíltan viccelődnek a nyugdíjasok halálával:

Szégyellje magát, aki a nyugdíjasok halálából akar politikai hasznot húzni! Nem hagyjuk, hogy sértegessen és lenézzen minket!

Murvainé Láng Róza hozzátette, hogy a jövő évi választásnak óriási a tétje, mert az idősek tudják, hogy rossz döntéssel rengeteget veszíthetnek.