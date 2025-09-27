Orbán Viktor: "Kezdjük el megszokni: magyar BMW"

Orbán Viktor közölte, hogy Debrecenben elindult a legújabb BMW modell gyártása.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új bejegyzést tett közzé, amiben megosztotta, hogy Debrecenben elindult a legújabb BMW modell gyártása.
Kezdjük el megszokni: magyar BMW.
Debrecenben elindult a legújabb BMW modell gyártása. 2 milliárd eurós zöldberuházás, digitalizált, MI-alapú gyártás, csak elektromos modellek, zéró károsanyag-kibocsátás. 21. század.
Éveken át dolgoztunk azon, hogy Debrecent is felrakjuk az autógyártás térképére. Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere.
A mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni. A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat.
Aki többkulcsos, progresszív adóról, társaságiadó emelésről és a családi adókedvezmények elvonásáról konspirál brüsszeli szalonokban, az valójában Magyarország jövőjét teszi kockára. Azt a 21. századi, győztes Magyarországot, aminek egyik ékköve a világ legmodernebb BMW-gyára, Debrecenben
– írta Orbán Viktor.
