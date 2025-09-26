Orbán Viktor: ha a Tisza bevezeti a vagyonadót, mindenkihez bekopogtatnak és átvilágítják

Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádió vendége volt, ahol szóba került a Tisza Párt titkos terve, hogy a választások után adóemelésre készülnek.

Orbán Viktor szerint a Tisza Párt adóemelésre készül – Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a Tisza szavazóinak többsége adóemelést, progresszív adót akar. Erről meg is szavaztatták őket, ezt mindenki láthatta.

A tiszások azt is megmondták, hogy nem árulják el a választások előtt a részleteket, mert akkor elveszítenék a választást.

Szerinte ennél is rosszabb hír, hogy a családtámogatás rendszerét is át akarják alakítani. Azt is mondta, vagyonadót is tervez a Tisza Párt.

Orbán Viktor hozzátette: a vagyonadó bevezetése esetén fel kell állítani egy vagyonkatasztert, amit ellenőrizni fognak, „vagyonosodási vizsgálatok jönnek”.

Mindenkihez be fognak kopogni...

– jelezte Orbán Viktor. Azt is mondta: a budai polgárok ezrével fognak fizetni az ingatlanjaik után nagyon komoly adókat, és súlyos viták lesznek arról, hogy mi mennyit ér – írta az MTI.

Volt már ilyen Magyarországon – jegyezte meg, azt javasolva, hogy az adórendszer legyen egyszerű, az adó legyen kicsi.

Lehetőleg ne piszkáljuk az embereket, ne járkáljunk a lakásaikban, ne követeljük rajtuk az adóbevallást, ne ellenőrizgessük, ne piszkáljuk, hogy hol nyaralnak, milyen kocsijuk van, hanem hagyjuk őket dolgozni

– fogalmazott a kormányfő. A vele készült teljes interjút itt lehet visszanézni:



