Orbán Viktor érvelése meggyőzte Donald Trumpot

A magyar miniszterelnök szerint az orosz energiáról való leválás tönkretenné a magyar gazdaságot.
Az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről beszélt Orbán Viktor a Kossuth rádióban. Így szóba került az is, hogy milyen következményei lennének annak, ha le kellene válnunk az orosz energiáról.
Az orosz gázzal kapcsolatban a miniszterelnök kijelentette, hogy a legfontosabb ténymegállapítás, hogy Magyarországnak nincs tengerpartja, így csak gázcsövön és olajvezetéken keresztül lehet szállítani hazánkba energiát.
Egyelőre senki nem tud olyan csővezetéket mutatni, amelyen keresztül el tudnák látni Magyarországot.
Azt mondta,
ha leválasztják Magyarországot az orosz kőolajról és földgázról, akkor a magyar gazdaság teljesítménye négy százalékkal csökken, ez családok százezreit tenné tönkre.
Azt mondta, világos, hogy mi Magyarország érdeke, eszerint fognak eljárni. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy a témával kapcsolatban egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel is, akivel ismertette az IMF jelentését, miszerint a magyar gazdaság belerokkanna az orosz energiáktól való elszakadásba.
Az amerikai elnök megértette Orbán Viktor érveit, és így nyilatkozott ezzel kapcsolatban:
