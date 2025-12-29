Három hónap, 14 kép – Orbán Viktor 2025-ös visszatekintője képekben
Harmadik részéhez érkezett a miniszterelnök 2025-ös fotógalériája.
Magyarország miniszterelnöke a 2025-ös év végéhez közeledve negyedéves bontásokban, fotók segítségével idézi fel a lassan elmúló esztendőt a Facebook-oldalán. Orbán Viktor december 29-én közzétett galériához ezt írta: „2025 képekben. Harmadik rész”.
A kormányfő a 14 felvételből álló képsorozattal a júliustól szeptemberig tartó időszakot öleli fel.
