Testközelből láthatod Freddie Mercury Live Aid-en viselt trikóját: Kiállítás nyílt a Magyar Zene Házában

Freddie Mercury-kiállítás nyílt hétfőn a Magyar Zene Házában. A nagyszabású időszaki tárlat - amely május 1-jétől látogatható - a Queen együttes néhai frontemberének történetét mutatja be, emellett a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjét is felidézi.

A Freddie Mercury-kiállítást május 1-jétől láthatja a közönség. Fotó: Peter Clay/face to face / northfoto

"A kiállítás megvalósulását hároméves előkészítő munka előzte meg. A hatalmas érdeklődést mutatja, hogy elővételben eddig tízezer jegyet adtunk el rá" - mondta Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményigazgatója, a kiállítás társkurátora a megnyitó sajtótájékoztatón.

Mint felidézte, a tárlatban két kerek évforduló kapcsolódik össze, hiszen Freddie Mercury idén lenne 80 éves, a Népstadionban tartott koncert pedig négy évtizeddel ezelőtt volt. "Korábban ilyen nagyszabású koncert az akkori vasfüggöny mögött még nem volt, a Queen 1986-os fellépése a Népstadionban 70 ezer néző előtt olyan pillanatban valósult meg, amely egy fontos téglát a szocialista rendszerből is kivett. És Freddie a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt is elénekelte" - fogalmazott Horn Márton.

Horn Márton a Magyar Zene Háza 2023-as Dívák és Ikonok kiállítása szervezésekor került kapcsolatba Tom Hykellel, aki több mint másfél évtizede gyűjti Freddie Mercury személyes tárgyait. A World of Freddie projektet gondozó Hykel-en keresztül Peter Freestone is képbe került, aki tizenkét éven át volt az énekes személyi asszisztense.

"Peterrel közösen találtuk ki, hogy kellene egy kiállítás, amelyen bemutatnánk azt a sok-sok tárgyat, amelyet gyűjtőként felhalmoztam, és persze más, Freddie-vel kapcsolatos dolgokat. Amikor Budapestre utaztam, és megláttam a Magyar Zene Házát, rögtön érzetem, itt kell megcsinálni ezt a tárlatot" - mondta Tom Hykel a sajtótájékoztatón.

A Freddie című tárlat mintegy ötszáz személyes tárgyat, színpadi jelmezt, kéziratokat vonultat fel, mindezt barátok és munkatársak visszaemlékezései egészítik ki videókon, és persze végig a Queen, és Mercury dalai szólnak.

Mándli Endre Vazul társkurátor arról beszélt, hogy a tárgyakat innovatív, interaktív installációk teszik teljessé, és a látogatókat Peter Freestone audiokommentárja kíséri végig.