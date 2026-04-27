Testközelből láthatod Freddie Mercury Live Aid-en viselt trikóját: Kiállítás nyílt a Magyar Zene Házában
Látható a tárlaton az énekesnek a budapesti koncerten viselt dzsekije és cipője is. Mutatjuk mettől meddig látható a Freddie Mercury-kiállítás!
Freddie Mercury-kiállítás nyílt hétfőn a Magyar Zene Házában. A nagyszabású időszaki tárlat - amely május 1-jétől látogatható - a Queen együttes néhai frontemberének történetét mutatja be, emellett a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjét is felidézi.
"A kiállítás megvalósulását hároméves előkészítő munka előzte meg. A hatalmas érdeklődést mutatja, hogy elővételben eddig tízezer jegyet adtunk el rá" - mondta Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményigazgatója, a kiállítás társkurátora a megnyitó sajtótájékoztatón.
Mint felidézte, a tárlatban két kerek évforduló kapcsolódik össze, hiszen Freddie Mercury idén lenne 80 éves, a Népstadionban tartott koncert pedig négy évtizeddel ezelőtt volt. "Korábban ilyen nagyszabású koncert az akkori vasfüggöny mögött még nem volt, a Queen 1986-os fellépése a Népstadionban 70 ezer néző előtt olyan pillanatban valósult meg, amely egy fontos téglát a szocialista rendszerből is kivett. És Freddie a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt is elénekelte" - fogalmazott Horn Márton.
Horn Márton a Magyar Zene Háza 2023-as Dívák és Ikonok kiállítása szervezésekor került kapcsolatba Tom Hykellel, aki több mint másfél évtizede gyűjti Freddie Mercury személyes tárgyait. A World of Freddie projektet gondozó Hykel-en keresztül Peter Freestone is képbe került, aki tizenkét éven át volt az énekes személyi asszisztense.
"Peterrel közösen találtuk ki, hogy kellene egy kiállítás, amelyen bemutatnánk azt a sok-sok tárgyat, amelyet gyűjtőként felhalmoztam, és persze más, Freddie-vel kapcsolatos dolgokat. Amikor Budapestre utaztam, és megláttam a Magyar Zene Házát, rögtön érzetem, itt kell megcsinálni ezt a tárlatot" - mondta Tom Hykel a sajtótájékoztatón.
A Freddie című tárlat mintegy ötszáz személyes tárgyat, színpadi jelmezt, kéziratokat vonultat fel, mindezt barátok és munkatársak visszaemlékezései egészítik ki videókon, és persze végig a Queen, és Mercury dalai szólnak.
Mándli Endre Vazul társkurátor arról beszélt, hogy a tárgyakat innovatív, interaktív installációk teszik teljessé, és a látogatókat Peter Freestone audiokommentárja kíséri végig.
A kiállítás kilenc tematikus téren vezeti át az érdeklődőket, fokozatosan tárul fel a sztár mellett Freddie Mercury személyes oldala. "A turnékat bemutató részen megtudhatjuk, miként zajlott a koncertsorozatok szervezése az internet és a mobiltelefon kora előtt, két koncertet, a híres Live Aid-fellépést, valamint a budapesti eseményt a fókuszba állítva". A tárlaton videóról mesél Hegedűs László koncertszervező a Népstadion-show létrejöttéről, megszólal Mihály György producer is.
Látható a tárlaton az énekesnek a budapesti koncerten viselt dzsekije és cipője, a Live Aid-en viselt trikó, egy köntös a Bohemian Rhapsody-klipből, egy mikrofonállványa, kézzel írt dalszövegei, rajzai, bútorok otthonából, a londoni Garden Lodge-ból (1985-től lakott itt), továbbá arany- és platinalemezek. Bemutatják, miké zajlottak a baráti összejövetelek, a teázások, hogyan élt együtt Mercury tíz imádott macskájával. Feltárul az énekes rajongása a japán kultúra, a divat, a társasjátékok, a vásárlás és az ajándékozás iránt.
A megnyitót pódiumbeszélgetés egészítette ki, amelyen mások mellett részt vett Peter Freestone, Mike Moran producer, Rudi Dolezal kliprendező, Terry Giddings, a sztár személyi testőre, Denis O'Regan fotós, Mercury egykori ruhatervezője, Diana Moseley, és az énekes volt iskolatársa, Tim Staffell is.
A beszélgetésből kiderült például, hogy ha nem voltak turnék és lemezkészítés, miként zajlott Mercury egy átlagos napja a Garden Lodge-ban. Tim Staffell felidézte, hogy 1967-ben az ealingi művészeti főiskolán ismerte meg Freddie-t. "Előbb zenéltem együtt Brian May-jel és Roger Taylorral, mint ő, még a Queen előtt, és a Queen első lemezén egy dal, a Doing All Right társzerzője vagyok". Diana Moseley Freddie híres koronás, palástos jelmezének történetét idézte fel az 1986-os párizsi koncertről, Mike Moran pedig a Montserrat Caballé operaénekessel közös Mercury-dal, a Barcelona megszületésének történetét, amelyet a tárlaton archív videóról az énekes is elmesél a látogatóknak.
Az 1986-os népstadionbeli Queen-koncerthez így-úgy kapcsolódó magyar közreműködők közül Szilágyi Gábor társkurátor Janicsák Istvánt, a budapesti koncerten előzenekar Z'Zi Labor énekesét, Koós Györgyöt, a koncertből készült film vezető rendező-asszisztensét, illetve Losonci Teri vágót és B. Tóth László rádiós műsorvezetőt kérdezte.
A Freddie című kiállítást május 1-jétől láthatja a közönség a Magyar Zene Házában; a tárlat 2027. február 28-ig tekinthető meg.
