Meghalt Freddie Mercury eltitkolt lánya - Kiderült, hogy hány világhírű dalnak volt a múzsája

Freddie Mercury eltitkolt lánya 48 éves korában meghalt. Bibi gerincrákkal vívott küzdelem után hunyt el, hónapokkal azután, hogy létezését felfedték a Queen énekesének életrajzában – közölte a DailyMail.

Freddie Mercury eltitkolt lányának családja bejelentette a 48 éves nő tragikus halálát, hosszú rákkal való küzdelme után.

Most először fedték fel, hogy a Queen énekese Bibi-nek hívta lányát és több dalt is írt róla. A nő létezését Lesley Ann Jones szerző hozta nyilvánosságra még tavaly nyáron, a Love, Freddie c. könyvében.

Lesley Ann Jones szerint a Queen „Bijou” és „Don’t Try So Hard” című dalai is róla szóltak. Az ikonikus énekes szoros kapcsolatban állt Bibivel egészen haláláig.

Bibi özvegye, Thomas felvette a kapcsolatot a Daily Maillel és közölte, hogy felesége békésen hunyt el egy ritka gerincrák következtében.

Most szeretett és gondoskodó édesapjával van a gondolatok világában. Hamvait az Alpok felett szórták a szélbe

– mesélte Thomas.

A Queen frontembere egy viszony által, 1976 körül nemzette Bibi-t.

Lesley Ann Jones könyve alapját 17 kötetnyi napló képezi, amelyeket Freddie Mercury „B”-nek adott át 1991-ben, röviddel azelőtt, hogy az AIDS okozta tüdőgyulladásában meghalt.

Ann hozzátette, hogy Bibi soha nem akarta nyilvánosságra hozni a személyazonosságát, mert orvos volt és ezzel kockára tette volna a karrierjét, valamint veszélyeztette volna a betegeit. Mindezt azért említették meg, mert Bibit megrázta, hogy Freddie barátnője, Mary Austin megpróbálta tagadni a létezését, és kétségbe vonta a könyv hitelességét.