Újabb válástól hangos Hollywood: szabad lesz az egykori Bond-lány

A Bond-lányként és Charlie Sheen exeként is ismert Denise Richards és az üzletember Aaron Phypers hat éve mondta ki a boldogító igent, melynek most váratlanul pont kerülhet a végére. A hirtelen szakítás még a rajongókat is megdöbbentette. A válókeresetet a férfi nyújtotta be, aki leírja, július 4-én szakított feleségével, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva.

Denise Richards férje 6 év után adta be a válókeresetet Fotó: NurPhoto via AFP/AFP

Az 54 évesen is vonzó Denise Richards kalandos szerelmi életén sokat csámcsogtak az újságok, leghíresebb kapcsolata Charlie Sheennel volt, a pár 3 évig volt házas és két gyermekük született. A színésznő népszerűségét a James Bond: A világ nem elég című filmben is kamatoztatta. Az 1999-es filmben igazi bombázóként jelent meg Bond-lány.

A 49 éves Aaron Phypers wellnesscéget üzemeltetett, ami ma már nem hoz jövedelmet. Az üzletember Denise Richards előtt is színésznőkkel randevúzott, egykori feleségét Nicollette Sheridant a Született feleségek című sorozatból ismerhetik a magyar nézők is, Edie-t alakította.

Denise Richards és Aaron Phypers 2018. szeptember 8-án kötött házasságot. Az üzletember kérvényezte, hogy a Smoke & Mirrors Entertainment nevű közös vállalkozását egyenlő arányban osszák meg, valamint a színésznő fizessen neki házastársi eltartást is. A férfi arra hivatkozik, hogy közösen kezdtek feleségével több üzleti lehetőségbe, de a cége elvesztése után nem rendelkezik stabil jövedelemmel – írja a life.hu.