Felismered őket? Így néz ki most a Jóbarátok két barátnője, Monica és Rachel

Megállíthatatlanul repül az idő: Jennifer Aniston 56, Courteney Cox pedig két hete 61 éves! Az ezredforduló egyik legmeghatározóbb és mind a mai napig hivatkozási alapnak számító sorozata, a Jóbarátok két barátnője a valós életben is barátnő. Ezért is történhetett, hogy a Rachelt életre keltő színésznő hét eleji Instagram-fotócsokrában egy friss, közös kép is helyet kapott.

A Jóbarátok című sorozat 41 évvel ezelőtt robbant be, a széria népszerűsége mind a mai napig töretlen (Fotó: Collection Christophel via AFP)

Leírni is ijesztő: 41 (!) évvel ezelőtt mutatták be a Jóbarátokat az Egyesült Államokban és az utolsó rész óta is eltelt 21 év.

