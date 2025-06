Jennifer Aniston és a "Rachel-haj" története máig sláger - Galéria

Jennifer Aniston kétségkívül meghódította a világot Rachel Green karakterével, jóllehet, ehhez a másik öt főszereplő is kellett a Jóbarátok (Friends) című sorozatban. A széria nemcsak a szórakoztatóipart alakította át, hanem öltözködési és szépségápolási trendeket is teremtett, a legemlékezetesebb ezek közül pedig Rachel Green frizurája volt. Ez a hajviselet nemcsak a ’90-es évek egyik legmeghatározóbb hajtrendjévé vált, de máig hatással van a divatra – fodrászok világszerte ma is gyakran találkoznak azzal a kéréssel, hogy olyan hajat kérnek a vendégeik, mint Rachelnek.

Jennifer Aniston 2025-ben is népszerű a fodrászatokban: frizuráit évtizedek óta kérik a vendégek (Fotó: IMDB)

Jennifer Aniston filmekben viselt frizurája mindig trendi

A Jóbarátok 1994-es indulásakor a hat főszereplő gyorsan a közönség egyik kedvencévé vált, közülük is Rachel karaktere emelkedett ki igazán. Rachel stílusa mindig is kifinomult, mégis vagány volt, de talán semmi sem vált olyan ikonikussá, mint az első évadokban viselt, rétegesen vágott hajkoronája. A frizurát Aniston személyes fodrásza, Chris McMillan alkotta meg, aki – talán nem is sejtve – történelmet írt ezzel a hajvágással. A „Rachel-haj” egy hosszabb bobhoz hasonlító, lépcsőzetes vágás volt, amely volumenes hatást keltett, és előnyösen keretezte a sztár arcát. Rövid időn belül a ’90-es évek egyik legkeresettebb hajstílusává vált, világszerte nők milliói lepték el a fodrászszalonokat azzal a kéréssel, hogy „Rachel haját” szeretnék. A trend olyan mértéket öltött, hogy külön névvel illették a stílust – ez a név pedig örökre összefonódott Jennifer Aniston nevével.

A színésznő ambivalens viszonya a frizurához

Bár a világ rajongott a Rachel-hajért, maga Jennifer Aniston nem volt annyira elragadtatva tőle. Több interjúban is úgy nyilatkozott: szerinte a frizura szörnyű volt. Mint mondta:

A világ legbonyolultabban kezelhető frizurája volt, még Chris McMillan is alig tudta újra megcsinálni úgy, ahogy az először sikerült.

A Jóbarátok tíz évada alatt Rachel Green hajkoronája többször is változott. Az első évad lépcsőzetes vágása után következtek a hosszabb, lágy hullámok, majd az egyenes, elegáns stílusok is. Aniston mindig a kor aktuális trendjeihez igazította megjelenését, miközben saját karakterének fejlődését is tükrözte a frizuráján keresztül. A Rachel-frizura tehát nemcsak egy divattrend volt, hanem generációs jelenség is. Egyfajta önkifejezési eszköz, egy aspirációs cél – a független, divatos, barátságos nő megtestesítője, akivé sok néző válni szeretett volna.