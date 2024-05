„Péntek reggel megtörtént életünk legvarázslatosabb pillanata” – apa lett Shane Tusup – fotó!

Mint ahogy arról a Metropol korábban már beszámolt, Hosszú Katinka volt férje, Shane Tusup tavaly év végén jelentette be, hogy eljegyezte szerelmét, Nagy Viktória Zoét. A páros nem sokkal később pedig arról is beszámolt, hogy első gyermeküket várják, ami most minden jel szerint meg is érkezett.

Megszületett Shane Tusup kislánya Fotó: Szabolcs László

A gólyahírről a sztáredző és gyönyörű kedvese is beszámolt az Instagram-oldalukon, az örömhír mellé pedig egy cuki fotót is megosztottak, amelyen mindhárman szerepelnek.

Péntek reggel megtörtént életünk legvarázslatosabb pillanata, amiről egész életünkben álmodtunk. 2 óra 44 perckor megszületett Aurora Ann Tusup! Egészséges, boldog, gyönyörű kislány, 3150 grammal és 53 cm-rel jött világra. Nem is lehetnénk hálásabbak ezért a kis angyalért, aki megáldotta az életünket

– írta Shane Tusup kislánya megszületéséről.