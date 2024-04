„Hamarosan a karjaim közt tarthatom” – óriási örömhírt jelentett be Szabó Zsófi volt vőlegénye

Mint ahogy arról a Metropol korábban már beszámolt, Szabó Zsófi ex vőlegénye, Shane Tusup tavaly év végén jelentette be, hogy eljegyezte szerelmét, Nagy Viktória Zoét. A páros azóta pedig már azt is elárulta, hogy az első közös gyermeküket várják, aki nagyon úgy fest, hogy hamarosan megérkezik.

Shane Tusup már nagyon várja, hogy apa legyen Fotó: Tumbász Hédi

A sztáredző és kedvese a nagy bejelentés óta már egy babaváró bulit is tartott, melynek lényege, hogy a pár számára is akkor derül ki, hogy kislánnyal vagy kisfiúval fog-e bővülni a család. Viki és Shane legnagyobb örömére pedig az derült ki, hogy kislányt hord a szíve alatt a gyönyörű kismama.

Hamarosan megszületik Shane Tusup első gyermeke

Most, a húsvét alkalmával ismét üzent menyasszonyával közösen a sztáredző, aki elárulta, hogy már közel az idő, hogy végre karjaiban tarthassa a kis hercegnőjét.

A babámat hamarosan biztonságban a karjaim közt tarthatom

– olvasható angolul a megosztott fotón, majd egyet lapozva azt is láthatjuk, hogy már milyen hatalmas terhespocakja van Vikinek.

