Shane Tusup a kisbabájával együtt szeretne megtanulni magyarul

Shane Tusup és párja három héttel azután jelentette be, hogy úton van a baba, miután beszámoltak eljegyzésükről. A sztáredző és menyasszonya, Nagy Viktória Zoé június óta alkotnak hivatalosan is egy párt, novemberben pedig már ultrahangos képet mutattak közös gyermekükről. A pár gyorsan halad, ami nem meglepő, hisz elképesztő boldognak látszanak egymás mellett. Lapunknak most arról mesélt a fitneszmodell, hogy készülnek lelkileg a babára.

Nagyon fontos mindkettőnk számára, amit otthonról hozunk. Azok a szokások vagy nézőpontok. Például nem akarjuk behatárolni őt, de azt nagyon szeretnénk, ha sportolna

- mondta Viki a Metropolnak. Majd nevetve kiemelte, hogy igazából nem csak szeretnék, de leendő gyermeküknek muszáj lesz választania egy sportot. Ezt természetesen az egészséges életmód érdekében.

Nagy Viktoria Zoé és Shane Tusup boldogan készülnek a családalapításra / Fotó: Kapott

A szoba még nincs kifestve

Úgy néz ki, a szerelmespár egy kicsit babonás, ugyanis a gyerekszoba előkészítésével még sehol nem tartanak.

Igazából sehol nem tartunk. Nem merjük idő előtt elkezdeni a felkészülést, csupán babonából. Pedig sok ötletet és tanácsot kapunk a nagyszülőktől

- mesélte a csinos modell. Szerencsére megvan az összhang a két család között. Jól kijönnek a rokonok, és támogatják Vikiéket. A logisztika is könnyen fog így menni a lány szerint, mikor már meglesz a baba. Hisz a jegyespár számára elképesztően fontos a minőségi időtöltés, vagyis, hogy legyen idő kettőjükre.

Kisgyereküket magyarul és angolul is meg akarják tanítani, hogy jó kezdőcsomaggal induljon (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Magyarul és angolul is!

Prioritás Shane és Viki értékrendjében, hogy gyerekük két nyelven is beszéljen. Így, amit csak tudnak, meg fognak tenni ezért.

Shane mindig azzal viccelődik, hogy ők együtt tanulnak majd magyarul. Bár ő most is jár iskolába, ahol tanulgatja a magyar nyelvet. Az igazi fejlődés mégis a kisbabája mellett fog kezdődni, mikor együtt kell értelmezzék a szavakat

- áradozott Viki az idilli életükről.

Valamikor jöhet majd a kis tesó

Habár még az első gyerek se született meg, azt már most biztosan tudják mindketten, hogy szeretnének neki egy tesót. Mivel Viki és párja is egykeként nőtt fel, előre megbeszélték, hogy minimum két gyerek kell a közös családjukba. Persze a második csemete előtt még meg kell tanulniuk, hogy milyen az élet hármasban.