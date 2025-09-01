„Shrekkeltek”? Ha nem érted mit mond a gyerek, itt a magyarázat a Z generáció legújabb szlengjére

Az interneten egyre gyakrabban fordul elő a Z generáció körében az a trend, ami inkább gúnyosan, mint hízelgően hat, továbbá egyre népszerűbb az is, hogy gyerekkori mesefigurákat használnak fel különféle romantikus jelenségek leírására, és most Shrek került sorra. Mindenki kedvenc ogréja, Shrek lett a legújabb Z generációs randitrend arca.

A Z generáció körében a shrekking-trend valójában nem is olyan menő, mint ahogy első hallásra tűnik Fotó: Pixabay/Illusztráció

Ez a legújabb trend

A „shrekking” kifejezés azonban nem arról szól, hogy két különböző világ találkozása boldog véget ér, mint Shrek és Fiona meséjében. Ehelyett azt jelenti, hogy valaki tudatosan „lefelé randizik”, vagyis olyan partnert választ, akit kevésbé vonzónak vagy kívánatosnak tart önmagánál. Az ötlet állítólag onnan ered, hogy Fiona a történetben egy ogrét választ, és végül boldogságban élnek, míg meg nem halnak.

A trend mögött az a gondolat áll, hogy ha csökkented az elvárásaidat, elkerülheted a szívfájdalmat. A közösségi média logikája szerint, ha te vagy a „csinosabb” fél, akkor a másik fél annyira hálás lesz a figyelmedért, hogy sosem kockáztatja a kapcsolatot. Persze a valóság gyakran mást mutat, ha végül csalódás ér, azt mondják, hogy „shrekkeltél”.

Egy TikTok-felhasználó, Bekah frappánsan fogalmazta meg:

Mind voltunk már ott. Adunk egy esélyt valakinek, akihez nem igazán vonzódunk, mert azt hisszük, hogy majd jobban fog bánni velünk. Aztán mégis csalódunk

– olvashatók a lány szavai a LadBible cikkében.

Kapcsolati szakértők, például Amy Chan, arra figyelmeztetnek, hogy a jelenség mögött valójában régi viselkedésminta rejlik vagyis sokan helyezik a külsőt háttérbe, bízva abban, hogy idővel kialakul a vonzalom. Ez önmagában nem probléma, de gond, ha valaki azt feltételezi, hogy egy kevésbé attraktív partner automatikusan jobban fogja kezelni őt.

A szakértők szerint a megoldás nem az, hogy kizárólag a hagyományosan vonzó emberekkel randizzunk, hanem hogy megtanuljuk jobban felmérni a másik fél értékeit, jellemét és érzelmi elérhetőségét. A fizikai vonzalom fontos, de nem szabad azt hinni, hogy a külső és a jó bánásmód mindig fordított arányban áll egymással.