Ha ezt tapasztalod a randipartnerednél, jobb, ha azonnal menekülsz!

Német tudósok feltárták, hogyan lehet felismerni, ha a randipartnerünk pszichopata vonásokat mutat. A pszichopátiát leginkább szélsőséges empátiahiány, valamint manipulatív és lehengerlően bájos viselkedés jellemzi.

A szakértők szerint erre a jelre érdemes figyelni az első randin Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Egyetlen jel, hogy a partnered pszichopata lehet

A Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking című folyóiratban megjelent tanulmány a társkereső applikációk és bizonyos pszichológiai jellemvonások kapcsolatát vizsgálta. A kutatás az úgynevezett „élettörténet-elmélet” keretében értelmezte a jelenséget. Azok, akik „gyors élettörténettel” rendelkeznek, inkább rövid távú kapcsolatokra fókuszálnak, míg a „lassú élettörténetűek” a hosszú távú, stabil kapcsolatokat részesítik előnyben.

Lennart Freyth, a tanulmány szerzője, amikor elkezdte kutatni a társkereső alkalmazásokat és a közösségi médiát, mélyebben beleásta magát a viselkedéseket magyarázó elméletekbe. A kutatáshoz a csapat 495 16–70 éves felnőttet toborzott, akik kérdőíveket töltöttek ki az úgynevezett „sötét triád” személyiségjegyek, a narcizmus, a machiavellizmus és pszichopátia szintjének felmérésére – írja az Unilad. Ezenkívül rákérdeztek a résztvevők alkalmi szexhez való hozzáállására is, hogy használtak-e valaha társkereső alkalmazást, és létesítettek-e szexuális kapcsolatot olyan személlyel, akit az interneten ismertek meg. Az adatok összegyűjtése után a kutatók meg tudták vizsgálni, hogy a különböző személyiségjegyek hogyan illeszkednek a különböző eredményekhez.

A kutatók szerint az online ismerkedők, akik az így megismert partnerrel kapcsolatot is létesítettek, többnyire fiatalabbak voltak, és magasabb pontszámot értek el a „sötét triád” jegyekben.

Egy általános minta rajzolódik ki, amikor a közösségi médiahasználatot és a kapcsolódó személyiségjegyeket vizsgáljuk. Azok, akiknél magasabb szinten vannak jelen a gyors élettörténettel összefüggő vonások, intenzívebben használják a vizuális közösségi platformokat. Emellett több randiról és több szexuális kapcsolatról számolnak be, például a pszichopátiában és szociális szexualitásban magasabb pontszámot elérő férfiak esetében

– magyarázta Lennart.