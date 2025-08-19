"Felemelő, hogy én sütöm a lángost a nemzet szülinapján" - Pali bácsi lángosa messze földön híres

Magyarország születésnapján az ország legjobb lángoskészítője süti a lángost a Vörösmarty téren. A messze földön híres Pali bácsi sokáig fontolgatta, hogy nyugdíjba vonul, de úgy döntött, még egy darabig kényezteti a vendégek hasát a finomságával.
Magyarország legjobb lángoskészítője tavaly múlt 70 éves. Pali bácsi sokáig a Duna parton dolgozott, majd a vendégek legnagyobb bánatára fontolóra vette, hogy visszavonul, miután a tavalyi szezon egyik napról a másikra véget ért. Az árvíz ugyanis birtokba vette a munkahelyét, így még a kedvenc vendégeitől sem tudott elbúcsúzni.
Akkor úgy gondoltam, hogy ez lesz az utolsó szezonom, és következik a megérdemelt pihenés. Azonban nem tudok a vendéglátás nélkül élni
–mosolyodik el Pali bácsi, aki dacolva a korával, tovább folytatta hivatását. Sokak örömére Budapesten, a Vörösmarty téren, az augusztus 20-i forgatagban is ott van az ország legjobb lángososa, és bárki megkóstolhatja az egyedi, titkos receptje alapján készülő finomságot.
Már több mint 240 ezer lángost készítettem el. Az előző helyemen is sokan visszatérő vendégek lettek miattam. Számomra felemelő érzés, hogy én süthetem a nemzet ünnepén a magyaroknak a lángost. Pék a szakmám, innen származik a tészta szeretete. A lángosom receptjét és elkészítésének a technikáját nyolc éve tökéletesítem. Nem kell hozzá más, mint liszt, víz, cukor, só, ennyi az egész, a titok az arányokban és a minőségben van
– mosolyodik el Pali bácsi, aki szívét-lelkét beleadja minden lángosba. Az igazi titkát azonban továbbra sem árulja el, hanem csak annyit mond, hogy a messze földön híres, ropogós és finom lángosa attól lesz igazán különleges, hogy ő készíti. Aki meg szeretné kóstolni Pali bácsi lángosát, annak nincs más dolga, mint ellátogatni a Csárdafesztiválra.
