"Felemelő, hogy én sütöm a lángost a nemzet szülinapján" - Pali bácsi lángosa messze földön híres

Magyarország születésnapján az ország legjobb lángoskészítője süti a lángost a Vörösmarty téren. A messze földön híres Pali bácsi sokáig fontolgatta, hogy nyugdíjba vonul, de úgy döntött, még egy darabig kényezteti a vendégek hasát a finomságával.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 16:30
Pali bácsi lángos ünnep

Magyarország legjobb lángoskészítője tavaly múlt 70 éves. Pali bácsi sokáig a Duna parton dolgozott, majd a vendégek legnagyobb bánatára fontolóra vette, hogy visszavonul, miután a tavalyi szezon egyik napról a másikra véget ért. Az árvíz ugyanis birtokba vette a munkahelyét, így még a kedvenc vendégeitől sem tudott elbúcsúzni.

Pali bácsi
Pali bácsi Magyarország legjobb lángoskészítője , tavaly múlt 70 éves Fotó: Máté Krisztián / Metropol

 

Akkor úgy gondoltam, hogy ez lesz az utolsó szezonom, és következik a megérdemelt pihenés. Azonban nem tudok a vendéglátás nélkül élni

 –mosolyodik el Pali bácsi, aki dacolva a korával, tovább folytatta hivatását. Sokak örömére Budapesten, a Vörösmarty téren, az augusztus 20-i forgatagban is ott van az ország legjobb lángososa, és bárki megkóstolhatja az egyedi, titkos receptje alapján készülő finomságot.

Pali bácsival a nemzeti ünnepen is találkozhatsz

Pali bácsi
 Pali bácsi szívét-lelkét beleadja minden egyes lángosba Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Már több mint 240 ezer lángost készítettem el. Az előző helyemen is sokan visszatérő vendégek lettek miattam. Számomra felemelő érzés, hogy én süthetem a nemzet ünnepén a magyaroknak a lángost. Pék a szakmám, innen származik a tészta szeretete. A lángosom receptjét és elkészítésének a technikáját nyolc éve tökéletesítem. Nem kell hozzá más, mint liszt, víz, cukor, só, ennyi az egész, a titok az arányokban és a minőségben van 

– mosolyodik el Pali bácsi, aki szívét-lelkét beleadja minden lángosba. Az igazi titkát azonban továbbra sem árulja el, hanem csak annyit mond, hogy a messze földön híres, ropogós és finom lángosa attól lesz igazán különleges, hogy ő készíti. Aki meg szeretné kóstolni Pali bácsi lángosát, annak nincs más dolga, mint ellátogatni a Csárdafesztiválra.

 

