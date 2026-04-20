RETRO RÁDIÓ

Halálos buszbaleset történt – megrendítő videó

Megdöbbentő részletek érkeztek. Kiderült, mi történt a halálos buszbaleset előtt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.20. 15:11
Szörnyű tragédia történt, lezuhant egy busz az Indiához tartozó Kasmír egyik hegyi útszakaszán. A halálos buszbalesetben húsznál is többen vesztették életüket, több tucat ember megsérült – közölték hétfőn a helyi hatóságok. A baleset a Dzsammu és Kasmír állambeli Udampur körzetben történt, mintegy 220 kilométerre délre Szrínagartól, Kasmír székhelyétől.

Húsznál is több ember vesztette életét a halálos buszbaleset során hétfőn Kasmírban (Pixabay – Képünk illusztráció)

A halálos buszbaleset sofőrje a tömegbaleset előtt elsodort egy motoros riksát

A beszámolók szerint a busz vezetője egy kanyargós, hegyi útszakaszon elvesztette uralmát a jármű fölött, elsodort egy motoros riksát, majd a hegyoldalon legurulva fejjel lefelé zuhant egy alacsonyabban fekvő útszakaszra. A busz több helyi forrás szerint is túlzsúfolt volt.

A Kashmir Observer című helyi lap legalább 21 halottról és több mint 29 sérültről számolt be, a Hszinhua kínai állami hírügynökség 21 halálos áldozatról és 61 sérültről értesült. Több sérült állapota súlyos, így az áldozatok száma még emelkedhet.

A mentést a helyiek kezdték meg, később a hatóságok is a helyszínre érkeztek. A sérülteket közeli kórházakba szállították. A hatóságok a baleset körülményeit vizsgálják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
