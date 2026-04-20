Halálos buszbaleset történt – megrendítő videó

Szörnyű tragédia történt, lezuhant egy busz az Indiához tartozó Kasmír egyik hegyi útszakaszán. A halálos buszbalesetben húsznál is többen vesztették életüket, több tucat ember megsérült – közölték hétfőn a helyi hatóságok. A baleset a Dzsammu és Kasmír állambeli Udampur körzetben történt, mintegy 220 kilométerre délre Szrínagartól, Kasmír székhelyétől.

A halálos buszbaleset sofőrje a tömegbaleset előtt elsodort egy motoros riksát

A beszámolók szerint a busz vezetője egy kanyargós, hegyi útszakaszon elvesztette uralmát a jármű fölött, elsodort egy motoros riksát, majd a hegyoldalon legurulva fejjel lefelé zuhant egy alacsonyabban fekvő útszakaszra. A busz több helyi forrás szerint is túlzsúfolt volt.

A Kashmir Observer című helyi lap legalább 21 halottról és több mint 29 sérültről számolt be, a Hszinhua kínai állami hírügynökség 21 halálos áldozatról és 61 sérültről értesült. Több sérült állapota súlyos, így az áldozatok száma még emelkedhet.

A mentést a helyiek kezdték meg, később a hatóságok is a helyszínre érkeztek. A sérülteket közeli kórházakba szállították. A hatóságok a baleset körülményeit vizsgálják.