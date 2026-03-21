Halálos buszbaleset történt, rengeteg a sérült
Negyvennégy utassal borult fel a jármű. Rohantak a mentők a buszbaleset helyszínére.
Rohantak a tűzoltók a szombat hajnali négy óra körül történt tragikus romániai buszbaleset helyszínére, ahol egy moldvai busz borult fel 44 utassal az 581-es jelzésű országúton, Kisinyovból Bukarestbe tartva.
A buszbaleset körülményeit még vizsgálják
A szörnyű baleset következtében egy ember életét vesztette a helyszínen, 14 súlyosan megsérült utast kórházba szállítottak. A többi utasról a katasztrófavédelem munkatársai gondoskodtak, őket mikrobusszal szállították el a baleset helyszínéről. A felborult jármű vezetőjének alkoholtesztje negatív volt – írja a Maszol.
