Megérkezett Budapestre is a dán mozgalom: indul az első budapesti riksaút

Budapestre is megérkezett a „Biciklivel Kortalanul” mozgalom. Ennek keretein belül különleges riksák segítségével adnak új élményeket az időseknek. A kezdeményezés célja, hogy csökkentse a magányt, és újra átélhetővé tegye biciklizés örömét, azoknak, akiknek erre már csak ritkán nyílik lehetőségük.
A dán eredetű Cycling Without Age (magyarul: Biciklivel kortalanul) célja, hogy önkéntes pilóták életre szóló élményt adjanak mozgásukban korlátozott időseknek. Az első nyilvános bemutatót és riksautat október 1-jén, 14:30-kor tartják a Magyar Zene Házánál.
A Cycling Without Age Koppenhágából indult 2012-ben, és mára nemzetközi mozgalommá nőtte ki magát. Több kontinensen, több ezer helyszínen működnek riksaprogramok, azzal a céllal, hogy az idősek is újra átélhessék a kerékpározás örömét. A kezdeményezés alapfilozófiája, hogy az időskor nem ok a láthatatlanságra.
Magyarországon a mozgalom idén nyáron indult be. Az első riksa Győrben kezdte meg az útját, amikor a Kálóczy téri idősek otthonából riskáztatták meg az időskorúakat. Most pedig az Aktív Magyarország támogatásával három új jármű érkezett: kettő Budapestre és egy Nyíregyházára.
A fővárosi debütálás bemutatója az Idősek Világnapjához kötődik; a tervek között szerepel egy rövidebb városi körút a Városligetből a Hősök teréig.
A magyarországi programot Gui Angéla hozta létre. Angéla január végén egy közösségi médiás posztban látta meg először ezt a kezdeményezést, majd egy levelet írt a dán alapítónak.
Írtam az alapítónak egyébként gondolván, hogy úgyse válaszol majd senki sem. De hát nagy meglepetésemre még aznap választ kaptam magától az alapítótól. És ő megkérdezte, hogy akkor ki szeretnék-e menni Dániába, hogy megnézzem élőben az eseményt, valamint, hogy menjek egy riksával, hogy megtapasztaljam, hogy tulajdonképpen ez milyen érzés
– számolt be a kezdetekről Angéla, aki elfogadta a meghívást, és kirepült Koppenhágába, ahol az élete első riksás útján egy 97 éves férfit vitt. Végül ez a találkozás döntötte el, hogy itthon is elindítja ezt a mozgalmat.
Angéla így látja a riksautak idősekre gyakorolt hatását: „Olyan, mintha az utazás során inkább az emlékek ösvényén mennének végig. Mosolyognak, integetnek, történeteket mesélnek a sofőröknek és vica-versa.” – fogalmazta meg Angéla, aki szerint ezek nem csak kirándulások, hanem egyfajta "varázsbuborékok", amelyekben újra a középpontba kerülnek az idősek.
Az angliai/skóciai kutatások és a mozgalom éves jelentései is hasonlóan pozitív hatásokról számolnak be. A tapasztalatok szerint a riksautak különösen nyugtatóan és emlékezetébresztően hatnak demenciával élőkre is.
Hogyan működik ez itthon, és hogyan lehet csatlakozni, ha önkénteskedni szeretnél?
Erről Angéla azt mondta lapunknak, hogy
van egy online regisztrációs felület, ahol pár kattintással pilótává lehet válni. Az önkéntesek egy rövid oktatás után szerződést kötnek, a riksákat általában az idős otthonoknál tárolják, és a pilóták beírják, mikor érnek rá
Szerinte így az otthonok könnyebben összeegyeztethetik az induló utakat. De természetesen a mindennapi, rövidebb körök mellett szerveznek különleges, városi programokat is. Angéla szerint a rendszer már tökéletesen működik.
Győrben több tucat alkalommal tartottak utakat, és a riksák összesen több száz kilométert tettek meg.
– számolt be az eredményekről. A legelső budapesti kezdeményezésen a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetotthon lakói lesznek az első utasok.
Időpont: 2025. október 1., 14:30
Találkozó: Magyar Zene Háza előtt (Városliget)
Program: ünnepélyes bemutató; első riksaút a Városligetben; látogatás a Hősök terére
Résztvevők: Gui Angéla (Biciklivel Kortalanul Magyarország alapítója), Révész Máriusz (államtitkár, Aktív Magyarországért), Gregersen-Labossa György (evangélikus lelkész)
Megjegyzés: az eseményt csak jó idő esetén tartják meg.
Ha szeretnél pilóta lenni vagy támogatni a programot, akkor a regisztrációs felületen pár perc alatt lehet jelentkezni. Angéla és a további szervezők szívesen várják az önkéntesek jelentkezését.
