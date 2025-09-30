Megérkezett Budapestre is a dán mozgalom: indul az első budapesti riksaút

A dán eredetű Cycling Without Age (magyarul: Biciklivel kortalanul) célja, hogy önkéntes pilóták életre szóló élményt adjanak mozgásukban korlátozott időseknek. Az első nyilvános bemutatót és riksautat október 1-jén, 14:30-kor tartják a Magyar Zene Házánál.

Időseket furikáznak majd riksával az utakon. Készülj fel a Biciklivel kortalanul eseményére! Fotó: Biciklivel Kortalanul Magyarország

A program, amely visszaadja az életet: Biciklivel kortalanul

A Cycling Without Age Koppenhágából indult 2012-ben, és mára nemzetközi mozgalommá nőtte ki magát. Több kontinensen, több ezer helyszínen működnek riksaprogramok, azzal a céllal, hogy az idősek is újra átélhessék a kerékpározás örömét. A kezdeményezés alapfilozófiája, hogy az időskor nem ok a láthatatlanságra.

Magyarországon a mozgalom idén nyáron indult be. Az első riksa Győrben kezdte meg az útját, amikor a Kálóczy téri idősek otthonából riskáztatták meg az időskorúakat. Most pedig az Aktív Magyarország támogatásával három új jármű érkezett: kettő Budapestre és egy Nyíregyházára.

A fővárosi debütálás bemutatója az Idősek Világnapjához kötődik; a tervek között szerepel egy rövidebb városi körút a Városligetből a Hősök teréig.

„Egy varázsbuborék jön létre” — megszólalt a kezdeményezés vezetője

A magyarországi programot Gui Angéla hozta létre. Angéla január végén egy közösségi médiás posztban látta meg először ezt a kezdeményezést, majd egy levelet írt a dán alapítónak.

Írtam az alapítónak egyébként gondolván, hogy úgyse válaszol majd senki sem. De hát nagy meglepetésemre még aznap választ kaptam magától az alapítótól. És ő megkérdezte, hogy akkor ki szeretnék-e menni Dániába, hogy megnézzem élőben az eseményt, valamint, hogy menjek egy riksával, hogy megtapasztaljam, hogy tulajdonképpen ez milyen érzés

– számolt be a kezdetekről Angéla, aki elfogadta a meghívást, és kirepült Koppenhágába, ahol az élete első riksás útján egy 97 éves férfit vitt. Végül ez a találkozás döntötte el, hogy itthon is elindítja ezt a mozgalmat.

Milyen változást hozhat a kezdeményezés?

Angéla így látja a riksautak idősekre gyakorolt hatását: „Olyan, mintha az utazás során inkább az emlékek ösvényén mennének végig. Mosolyognak, integetnek, történeteket mesélnek a sofőröknek és vica-versa.” – fogalmazta meg Angéla, aki szerint ezek nem csak kirándulások, hanem egyfajta "varázsbuborékok", amelyekben újra a középpontba kerülnek az idősek.

Az angliai/skóciai kutatások és a mozgalom éves jelentései is hasonlóan pozitív hatásokról számolnak be. A tapasztalatok szerint a riksautak különösen nyugtatóan és emlékezetébresztően hatnak demenciával élőkre is.

Hogyan működik ez itthon, és hogyan lehet csatlakozni, ha önkénteskedni szeretnél?