"Bátyuskám, az életemet is odaadtam volna érted" – házalapnak csapódva halt meg József

A borzalmas tragédia kedden (április 21.) hajnalban történt a Zala vármegyei Zajkon: a 34 éves O. József éppen a település főutcáján haladt egy hófehér BMW-vel, amikor egyik pillanatról a másikra egy jobbkanyarban hirtelen letért az útról, majd egy árokba csapódott, ahol egy beton hídfejnek vágódott, végül pedig egy családi ház alapjának ütközött. Bár a férfi életét próbálták megmenteni, már nem lehetett rajta segíteni, a helyszínen elhunyt. A halálos baleset Zajk egészét megrázta, József rokonai és barátai pedig azóta is romokban hevernek.

Fotó: Horváth Norbert/Zaol

Egyelőre nem tudni, hogyan történt a baleset, a helyiek a legmélyebb álmukról riadtak fel a becsapódás hátborzongató zajára. A BMW totálkárosra tört. Úgy tudjuk, hogy orral egyenesen a ház alapjába állt. Információink szerint a rendőrség a hajnali órákban értesítette a rokonságot József haláláról, a család azonban azóta sem képes feldolgozni a történteket:

Volt, aki már hajnalban tudta, el sem akarta hinni, hogy ez történt. Tudják, mi történt, de még nem dolgozták fel, hogy Józsi nincs többé

– mondta a család egyik ismerőse. A barátai által csak Barotának becézett férfit ugyanis mindenki kedvelte, mint mondták, nyílt szívű és segítőkész férfiként ismerték, aki rajongott családjáért és imádott feleségéért.

Pár éve házasodott, nagyon boldogok voltak a feleségével, most ünnepelték volna június első hetében a házassági évfordulójukat

– mondta József egyik gyászoló ismerőse.

Fotó: zaol.hu

Információink szerint felesége, Niki azóta is romokban hever, ahogyan József összes barátja és szerette is. Többen szívszorító üzenetben búcsúztak tőle:

Bátyuskám, az életemet is odaadtam volna érted, arany szívű tesókám... Még mindig nem hiszem el, hogy nem vagy velünk már. De idővel úgyis találkozunk, vársz minket, tudom. Soha, soha nem felejtünk, amíg csak élünk. Te voltál nekünk az élet, az erő, a biztonság

– írta összetörten egyik szerette.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a balesettel kapcsolatban elmondta, hogy a férfinek nem volt jogosítványa, ahogyan azt is, hogy a baleset idején nem használta a biztonsági övét. Az viszont, hogy pontosan hogyan történt a baleset, egyelőre sem a rendőrök, sem a család nem sejti, a körülményeket jelenleg is vizsgálják.