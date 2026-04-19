Kétszázzal szállt beléjük a piás, bedrogozott sofőr – a lángoló autóban halt szörnyet József és Dominik

A horrorbaleset még tavaly október 25-én történt stájerországi Pyhrn Autobahnon, az A9-es autópályán. A 30 éves, ötgyermekes családapa, V. József és mellette ülő barátja, a 27 éves focista, V. Dominik éppen nyugodtan autóztak az úton, amikor egy részeg sofőr előzés közben beléjük rohant. Mint arról akkor a Metropol írt, a magyar férfiak kocsija kigyulladt, a túlélésre esélyük sem volt: az autó pillanatok alatt szinte a vázig égett, foglyul ejtve a bent ülő Dominiket és Józsefet. Most a balesetet okozó osztrák sofőr bíróság elé állt, ahol szörnyű részletek derült ki a tragédiáról.

A részeg sofőr bedrogozva, bepiálva, megközelítőleg 200-zal rongyolt bele József és Dominik kocsijába

Részeg sofőr küldte a halálba Dominiket és Józsefet

A baleset helyszíne borzalmas volt: az autó teljesen kiégett, a tűzoltók még hosszú idő múlva is csak nehézkesen tudták eloltani, Dominik és József holttestét pedig ezután tudták csak kiemelni. A halálos balesetet okozó sofőr saját lábán szállt ki a roncsból: miután kikecmergett, kórházba vitték, itt derült ki az is, hogy a történtek előtt alaposan bepiált.

Lapunk úgy tudja, hogy a két áldozat Baranya vármegye és Ausztria között ingázott egy jobb élet reményében, és mind a ketten keményen dolgoztak. József saját házra gyűjtött akkor, hogy szerelmével, Szintiával és gyermekeikkel együtt elköltözhessenek, esküvőre készültek. A pár ugyanis életük legboldogabb időszakát élte: nem elég, hogy Szintia legkisebb gyermeküket várta éppen, de József nem sokkal a baleset előtt kérte meg a nő kezét. Akkor még földöntúli volt a boldogságuk, alig várták, hogy összeházasodjanak. A baleset után viszont a gyermekekkel egyedül maradt asszony teljesen összetört.

Drága egyetlen szerelmem, nyugodj békében! Nagyon-nagyon szeretlek, soha senkit nem fogok szeretni… senki nem kell már nekem, esküszöm! Amíg meg nem halok, egyedül maradok, és majd idővel utánad megyek. Várj engem ott fent, én is várlak téged itthon

– írta a baleset után a közösségi oldalán.

V. Dominik családja sem tudta feldolgozni a történteket. A szentlőrinci csapat NB II-es játékosát a családon és a barátokon kívül jelenlegi és volt csapattársak tucatjai gyászolták, a baleset utáni első meccsen egyperces néma csenddel, összekapaszkodva, zokogva emlékeztek meg róla.

Most, lassan fél évvel a horrorbaleset után végül a 38 éves osztrák férfi bíróság elé állt. Itt kiderült: nemcsak ivott, hanem drogozott is az ütközés előtt, így rongyolt bele csaknem 200-zal a két magyar kocsijába.

Gondatlanságból elkövetett emberölés bűntettével vádolják

– idézte a Heute Christian Kroschlt, a grazi ügyészség szóvivőjét, aki hozzátette, hogy a stájer férfi a vizsgálatok szerint 1,43 ezrelékes véralkoholszinttel, kannabisz hatása alatt, 195 kilométeres sebességgel vezetett az A9-es autópályán, ahol fékezés nélkül csapódott az autóba, ami nem csak leégett, valósággal felrobbant a pályán. A vádlott sofőr azonban néma maradt: egyetlen szót sem szólt a tárgyalás alatt, vallomást sem volt hajlandó tenni. Így májusban már a regionális büntetőbíróság előtt kell felelnie az általa okozott tragédiáért.