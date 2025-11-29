"Vigyázz magadra, szeretlek!" - felesége és 4 hónapos kislánya szeme láttára halt meg a fiatal családapa
Egy pillanat alatt szakadt szét egy fiatal család. Borzalmas tragédia történt a családi kiruccanáson.
Egy pillanat alatt darabjaira hullott egy fiatal család, amikor az apa meghalt egy jetski-balesetben, miközben felesége és kislánya rémülten nézték. A 28 éves Ali Watson nemrég költözött Dubaiba partnerével, Charlotte Lescot-val és kislányukkal, Soulie-val, reménnyel és izgalommal telve a jövőt illetően. Egy olyan férfi számára, aki kiválóan tudott beszélni, és lézerpontosan a családjára összpontosított, Dubai tökéletes lehetőséget kínált egy „jobb életminőségre”. És ez egy olyan álom volt, amelyet a Coventryben született vállalkozó valóra váltott.
A boldog trió egy különleges családi kiránduláson vett részt, amikor tragédia történt. Ali és Charlotte úgy döntöttek, hogy egy napot a vízen töltenek, és elviszik négy hónapos lányukat, Soulie-t egy hajókirándulásra a barátaikkal. A hajón, a ragyogó napsütésben játszottak a lányukkal, és egy édes videót készítettek együtt. Charlotte napsütötte barnán ragyogott, Ali pedig büszkén tartja imádnivaló kisbabáját. A pár a videó alatt még szeretetteljes puszikkal is elárasztotta Soulie-t. Sajnos fogalmuk sem volt, hogy ezek az értékes pillanatok lesznek az utolsók együtt.
Alig néhány perccel a videó felvétele után Ali, akinek volt már tapasztalata jetskizésben, úgy döntött, hogy kiszáll a vízre. Partnerének fogalma sem volt róla, hogy élete utolsó pillanatainak lesz tanúja, miközben azt mondta neki: "Vigyázz magadra, szeretlek!"
Ali egy jetskin ült, amikor egy másik nekiütközött. A második jetski nagy sebességgel haladt, fedélzetén egy női utassal – derült ki a héten lefolytatott vizsgálaton. Az utas, aki vízimentő volt, a sebességtől való félelmében közvetlenül az ütközés előtt leugrott a vízi járműről. Ali felrepült a levegőbe, majd a vízbe csapódott. Azonnal meghalt a mellkasi sérülések miatt.
Az Exeteri Halottkém Bíróságán lefolytatott vizsgálat szerint felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot szabtak ki a balesetért felelősnek ítélt személyekre, de ez nem sok vigaszt nyújtott Charlotte-nak, aki látta meghalni élete szerelmét. Öt év telt el a pusztító incidens óta, és a család csak most kezdi megérteni, mi történt.
„A hajón álltam, fogtam a babát, és végignéztem. Az utolsó dolog, amit mondtam, az volt, hogy »vigyázz magadra, szeretlek«” – mondta Charlotte. "Abban a pillanatban megállt a világom, amikor Ali meghalt. Nem tudtam működni. A körülöttem lévő világ továbbra is forog.”
Charlotte bevallotta, hogy először nem is gondolta volna, hogy a férje meg fog halni. „Még amikor láttam a balesetet, akkor sem gondoltam a legrosszabbra” – mondta. „Azt hittem, eltöri a lábát. A halál nem jár az eszedben. Amikor a barátnőm azt mondta, Char, hogy le kell ülnöd –, tudtam, mit fog mondani. Úgy éreztem, hogy az egész világom összeomlott. Csak arra emlékszem, hogy teli tüdőből üvöltöttem.”
Az anya rémálma azonban korántsem ért véget. A pár holmijának nagy része úton volt, és mivel a szállítás Ali nevére szólt, nem tudott hozzáférni a saját és lánya létfontosságú holmijainak nagy részéhez. Ráadásul Ali felmondta az életbiztosítását, ami azt jelentette, hogy a szülési szabadság alatt semmije nem maradt.
Charlotte online platformját használja arra, hogy felvilágosítsa az embereket az életbiztosítás fontosságáról, és tájékoztassa a nőket arról, mennyire fontos a családi pénzügyek és papírmunka nyomon követése, miután partnere elvesztését gyászolva szeretteire kellett támaszkodnia anyagi támogatásért.
