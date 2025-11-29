"Vigyázz magadra, szeretlek!" - felesége és 4 hónapos kislánya szeme láttára halt meg a fiatal családapa

Egy pillanat alatt darabjaira hullott egy fiatal család, amikor az apa meghalt egy jetski-balesetben, miközben felesége és kislánya rémülten nézték. A 28 éves Ali Watson nemrég költözött Dubaiba partnerével, Charlotte Lescot-val és kislányukkal, Soulie-val, reménnyel és izgalommal telve a jövőt illetően. Egy olyan férfi számára, aki kiválóan tudott beszélni, és lézerpontosan a családjára összpontosított, Dubai tökéletes lehetőséget kínált egy „jobb életminőségre”. És ez egy olyan álom volt, amelyet a Coventryben született vállalkozó valóra váltott.

A boldog trió egy különleges családi kiránduláson vett részt, amikor tragédia történt. Ali és Charlotte úgy döntöttek, hogy egy napot a vízen töltenek, és elviszik négy hónapos lányukat, Soulie-t egy hajókirándulásra a barátaikkal. A hajón, a ragyogó napsütésben játszottak a lányukkal, és egy édes videót készítettek együtt. Charlotte napsütötte barnán ragyogott, Ali pedig büszkén tartja imádnivaló kisbabáját. A pár a videó alatt még szeretetteljes puszikkal is elárasztotta Soulie-t. Sajnos fogalmuk sem volt, hogy ezek az értékes pillanatok lesznek az utolsók együtt.

Alig néhány perccel a videó felvétele után Ali, akinek volt már tapasztalata jetskizésben, úgy döntött, hogy kiszáll a vízre. Partnerének fogalma sem volt róla, hogy élete utolsó pillanatainak lesz tanúja, miközben azt mondta neki: "Vigyázz magadra, szeretlek!"

Ali egy jetskin ült, amikor egy másik nekiütközött. A második jetski nagy sebességgel haladt, fedélzetén egy női utassal – derült ki a héten lefolytatott vizsgálaton. Az utas, aki vízimentő volt, a sebességtől való félelmében közvetlenül az ütközés előtt leugrott a vízi járműről. Ali felrepült a levegőbe, majd a vízbe csapódott. Azonnal meghalt a mellkasi sérülések miatt.

Az Exeteri Halottkém Bíróságán lefolytatott vizsgálat szerint felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot szabtak ki a balesetért felelősnek ítélt személyekre, de ez nem sok vigaszt nyújtott Charlotte-nak, aki látta meghalni élete szerelmét. Öt év telt el a pusztító incidens óta, és a család csak most kezdi megérteni, mi történt.