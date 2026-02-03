Csoda, hogy nem sérült meg a gyerek: elképesztő sebességgel rohant a ittas sofőr a házba – Fotók

Egy ittas sofőr borzalmas balesetet okozott, amikor egy család otthonába csapódott. Az autó áttörte a falat, és a lezuhanó törmelék egy ot lakó gyereket ejtett csapdába.

Tűzoltóknak kellett kihúznia az autóba rekedt ittas sofőrt Fotó: Pexels

Egy otthonba hajtott az ittas sofőr

A Fairfieldi Rendőrkapitányság a 23 éves Matthew Salagubangot azonosította a sofőrként, aki január 31-én, szombaton körülbelül 18:24-kor nekiütközött a kétszintes háznak.

A mentőszolgálat munkatársai egy gyereket mentettek ki a kaliforniai otthonából, miután egy jármű belerohant a lakóházba. A rendőrség szerint az épületbe száguldó sofőr járműve hatalmas pusztítást végzett, irdatlan mennyiságű törmelék alá szorult, és a kétszintes épületben jelentős szerkezeti károk keletkeztek.

A fairfieldi rendőrség által közzétett fotókon tűzoltók láthatók, amint együttműködve biztosítják a helyszínt és kiszabadítják a bent rekedt személyeket. A rendőrség közlése szerint a hívást kezdeményező személy a diszpécsernek elmondta, hogy az autó nagy sebességgel haladt, előbb áthajtott egy hátsó kerítésen, majd a ház hátsó részébe csapódott.

A házban a baleset következtében egy gyermek is a törmelék alá szorult. A rendőrség tájékoztatása szerint szerencsére a gyerek nem sérült meg, ugyanakkor sem a nevét, sem az életkorát nem hozták nyilvánosságra. A balesetet okozó sofőrt, Salagubangot egy helyi kórházba szállították további vizsgálatra és kezelésre. A rendőrség később őrizetbe vette a férfit, ittas vezetés gyanúja miatt – írja a People.