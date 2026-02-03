RETRO RÁDIÓ

Csoda, hogy nem sérült meg a gyerek: elképesztő sebességgel rohant a ittas sofőr a házba – Fotók

Elképesztő kárt okozott a férfi. Eljárás indult az ittas sofőrrel szemben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 18:30
baleset mentőmunkálat ittas sofőr

Egy ittas sofőr borzalmas balesetet okozott, amikor egy család otthonába csapódott. Az autó áttörte a falat, és a lezuhanó törmelék egy ot lakó gyereket ejtett csapdába.

Egy otthonba hajtott az ittas sofőr
Tűzoltóknak kellett kihúznia az autóba rekedt ittas sofőrt     Fotó: Pexels

Egy otthonba hajtott az ittas sofőr

A Fairfieldi Rendőrkapitányság a 23 éves Matthew Salagubangot azonosította a sofőrként, aki január 31-én, szombaton körülbelül 18:24-kor nekiütközött a kétszintes háznak.

A mentőszolgálat munkatársai egy gyereket mentettek ki a kaliforniai otthonából, miután egy jármű belerohant a lakóházba. A rendőrség szerint az épületbe száguldó sofőr járműve hatalmas pusztítást végzett, irdatlan mennyiságű törmelék alá szorult, és a kétszintes épületben jelentős szerkezeti károk keletkeztek. 

A fairfieldi rendőrség által közzétett fotókon tűzoltók láthatók, amint együttműködve biztosítják a helyszínt és kiszabadítják a bent rekedt személyeket. A rendőrség közlése szerint a hívást kezdeményező személy a diszpécsernek elmondta, hogy az autó nagy sebességgel haladt, előbb áthajtott egy hátsó kerítésen, majd a ház hátsó részébe csapódott.

A házban a baleset következtében egy gyermek is a törmelék alá szorult. A rendőrség tájékoztatása szerint szerencsére a gyerek nem sérült meg, ugyanakkor sem a nevét, sem az életkorát nem hozták nyilvánosságra. A balesetet okozó sofőrt, Salagubangot egy helyi kórházba szállították további vizsgálatra és kezelésre. A rendőrség később őrizetbe vette a férfit, ittas vezetés gyanúja miatt – írja a People.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
