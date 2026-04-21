Tragédia Zalában: jogosítvány nélkül hajtott egy családiházba, azonnal szörnyethalt

Nem volt jogosítványa annak a férfinek, aki hajnalban személyautóval egy családi ház alapjának csapódva meghalt Zajkon - tájékoztatta a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kedden az MTI-t.

Czendrei Péter közölte: a 34 éves helyi férfi a járművel egy jobbra ívelő kanyarban megcsúszott, először egy betonhídfejnek ütközött, majd egy családi ház alapjának csapódott. A férfi, aki egyedül ült az autóban, és nem használta a biztonsági övet, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt - tudatta a sajtóreferens.