Tragédia Zalában: jogosítvány nélkül hajtott egy családiházba, azonnal szörnyethalt

Halálos balesetet szenvedett Zalában egy jogosítvány nélkül vezető férfi.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.21. 10:20
Nem volt jogosítványa annak a férfinek, aki hajnalban személyautóval egy családi ház alapjának csapódva meghalt Zajkon - tájékoztatta a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kedden az MTI-t.

Czendrei Péter közölte: a 34 éves helyi férfi a járművel egy jobbra ívelő kanyarban megcsúszott, először egy betonhídfejnek ütközött, majd egy családi ház alapjának csapódott. A férfi, aki egyedül ült az autóban, és nem használta a biztonsági övet, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt - tudatta a sajtóreferens.

 

