240-nel száguldozott a magyar TikTok-sztár és közben videózott is: „Rettegek az ilyen kaliberű parasztoktól!”

Varga Bettina TikTok-oldala közel 460 ezer követővel rendelkezik, akik között elég sok a kiskorú is, akik egyfajta példaképnek tartják a lányt. Az influenszer azonban úgy tűnik, magasról tesz a felelősségre, nemhogy a felelősségteljes tartalomgyártásra, ugyanis azzal büszkélkedik, hogy jóval a megengedett sebességhatár felett száguld az autójával, és mindeközben még videózik is a telefonjával. Úgy tűnik, ezzel most túl messzire ment.

Varga Bettina Instagram-oldalán osztott meg egy közel egyperces videót, amit vezetés közben vett fel. A TikTok-tartalomgyártó hol az utat, hol pedig az autó kilométeróráját kamerázza, sőt, utóbbira többször rá is közelít, hogy jól látható legyen a 200-220 közötti sebesség, amivel száguld, de ez elmondása szerint később 240-ig is felment. Mindeközben persze a kormányt csak egy kézzel fogja, hiszen a másikban a telefont tartja, ami ekkora sebességnél különösen veszélyes.

Szeretek veszélyesen élni: 240 km/h

– írta az ominózus videóhoz.

Varga Bettina videóval bizonyította, hogy mennyivel megy

Fotó: Instagram

Varga Bettina túllépett egy határt

A követői teljesen kiakadtak Betti viselkedésén, a Redditen ki is fejtették a véleményüket. Sokaknak még az is megfordult a fejében, hogy a rendőrségen jelentsék a videót.

„Ilyen esetben is lehet értelme jelenteni? Nem vagyok önkéntes rendőr, de rettegek az ilyen kaliberű parasztoktól, pláne gyerekkel a hátsó ülésemen” – kérdezte egy aggódó autós.

„Látszik a videón, hogy alig tudja tartani az autót. Nulla rutin, borzalmasan felelőtlen kislány” – írta egy másik kommentelő.

Persze, mert ekkora sebességnél már kellene a két keze, a figyelme és a rutin sok kilométerrel. Ő tipikusan az, aki alá anyuci alárakta a nagy dögöt, és hajt ész nélkül

– reagáltak a hozzászólók a felvétel kapcsán.

Bettinának nem ez az első megosztó húzása

A követői szerint a lány nem most először tett tanúbizonyságot arról, mennyire felelőtlen. A kommentelők állítása szerint korábban több háziállata is megbetegedett vagy veszélybe került amiatt, mert nem gondoskodott róluk megfelelően. Legutóbb a láthatóan súlyos beteg kutyusáról készített videót sírva, amiben a követőitől kért segítséget, hogy mit tegyen, ahelyett, hogy az állatorvosi ügyeletre rohant volna vele. Ezzel annyira kiverte egykori rajongóinál a biztosítékot, hogy többen is az állatvédőket akarták riasztani az incidens miatt. Ezek után a száguldozás szinte már csak hab a tortán.