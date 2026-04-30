Így néz ki egy tolvaj – fotót tett közzé a magyar rendőrség

A győri nyomozók a lakosság segítségét kérik egy ismeretlen elkövető azonosításához. A Győri Rendőrkapitányság 08010/376/2026. bűnügyi számon folytat büntetőeljárást lopás vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A feltételezett elkövetőről a biztonsági kamera felvételt készített. A rednőrség megmutatta a tolvajt.

Felismeri a tolvajt? – kérdezte a rendőrség a honlapján közzétett fotó kapcsán (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Felismeri a tolvajt? – tette fel a rendőrség a kérdést a honlapján közzétett fotónál

A visszavonásig ITT látható képeken szereplő férfit azzal gyanúsítják, hogy január 27-én Győrben, az Egressy Béni úti üzletből különböző árucikkeket tulajdonított el közel 90 ezer forint értékben.