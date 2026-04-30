Így néz ki egy tolvaj – fotót tett közzé a magyar rendőrség
Vitt, amit bírt – a gyanú szerint. A magyar rendőrség megmutatta a tolvaj fényképét
A győri nyomozók a lakosság segítségét kérik egy ismeretlen elkövető azonosításához. A Győri Rendőrkapitányság 08010/376/2026. bűnügyi számon folytat büntetőeljárást lopás vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A feltételezett elkövetőről a biztonsági kamera felvételt készített. A rednőrség megmutatta a tolvajt.
Felismeri a tolvajt? – tette fel a rendőrség a kérdést a honlapján közzétett fotónál
A visszavonásig ITT látható képeken szereplő férfit azzal gyanúsítják, hogy január 27-én Győrben, az Egressy Béni úti üzletből különböző árucikkeket tulajdonított el közel 90 ezer forint értékben.
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Győri Rendőrkapitányságon, illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.
