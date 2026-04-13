Lecsapott a rendőrség: kész fegyverarzenált találtak egy férfinál Győr-Moson-Sopronban

Büntetőeljárás indult egy Győr környéki településen élő férfivel szemben. A Győri Rendőrkapitányság munkatársai április 9-én a reggeli órákban intézkedtek a 47 éves férfival szemben, aki illegálisan tartott fegyvereket és lőszereket otthonában és a hozzá köthető ingatlanokon.

Fegyverarzenálra bukkantak a rendőrök a középkorú férfinál / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Valódi fegyverarzenálra bukkantak a rendőrök a férfinál

A beszerzett adatok alapján a fegyvereket a férfi nem mindig ugyanazon a helyen tárolta, a rejtekhelyeket rendszeresen változtatta.

A különböző helyszíneken tartott kutatások során a rendőrök összesen 12 lőfegyvert, 2 hatástalanított lőfegyvert és 2 pisztolyt, további nagyobb mennyiségű éles lőfegyvert, valamint 8084 darab különböző kaliberű lőszert találtak, amiket lefoglaltak.

Elfogását követően lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett elkövetése miatt a férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és a Győri Járásbíróság letartóztatta - írja a Police.hu.