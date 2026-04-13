Lecsapott a rendőrség: kész fegyverarzenált találtak egy férfinál Győr-Moson-Sopronban

Mindezt ráadásul illegálisan. A rendőrök a kutatás során összesen 12 lőfegyvert, 2 hatástalanított lőfegyvert és 2 pisztolyt, további nagyobb mennyiségű éles lőfegyvert, valamint 8084 darab különböző kaliberű lőszert találtak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 18:45
Büntetőeljárás indult egy Győr környéki településen élő férfivel szemben. A Győri Rendőrkapitányság munkatársai április 9-én a reggeli órákban intézkedtek a 47 éves férfival szemben, aki illegálisan tartott fegyvereket és lőszereket otthonában és a hozzá köthető ingatlanokon. 

Fegyverarzenálra bukkantak a rendőrök a középkorú férfinál / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Valódi fegyverarzenálra bukkantak a rendőrök a férfinál

A beszerzett adatok alapján a fegyvereket a férfi nem mindig ugyanazon a helyen tárolta, a rejtekhelyeket rendszeresen változtatta. 

A különböző helyszíneken tartott kutatások során a rendőrök összesen 12 lőfegyvert, 2 hatástalanított lőfegyvert és 2 pisztolyt, további nagyobb mennyiségű éles lőfegyvert, valamint 8084 darab különböző kaliberű lőszert találtak, amiket lefoglaltak.

Elfogását követően lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett elkövetése miatt a férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és a Győri Járásbíróság letartóztatta - írja a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
