Lecsapott a rendőrség: kész fegyverarzenált találtak egy férfinál Győr-Moson-Sopronban
Büntetőeljárás indult egy Győr környéki településen élő férfivel szemben. A Győri Rendőrkapitányság munkatársai április 9-én a reggeli órákban intézkedtek a 47 éves férfival szemben, aki illegálisan tartott fegyvereket és lőszereket otthonában és a hozzá köthető ingatlanokon.
A beszerzett adatok alapján a fegyvereket a férfi nem mindig ugyanazon a helyen tárolta, a rejtekhelyeket rendszeresen változtatta.
A különböző helyszíneken tartott kutatások során a rendőrök összesen 12 lőfegyvert, 2 hatástalanított lőfegyvert és 2 pisztolyt, további nagyobb mennyiségű éles lőfegyvert, valamint 8084 darab különböző kaliberű lőszert találtak, amiket lefoglaltak.
Elfogását követően lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett elkövetése miatt a férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és a Győri Járásbíróság letartóztatta - írja a Police.hu.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!