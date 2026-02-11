Elkapták az állatcsempészt, a nadrágjába próbálta elrejteni az élőlényeket

Egy hétvégi rutinszerű járőrözés Kaliforniában váratlan fordulatot vett, amikor a Van Damme Állami Parkban a vadvédelmi tisztek egy nőt kaptak rajta, amint illegálisan kifogott tengeri pávakagylót próbált elrejteni a nadrágjában.

Kifogott és elrejtett egy veszélyeztetett kagylót a nő Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Illegálisan kifogott élőlény elrejtéséért vonták felelősségre a nőt

A Kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Hivatal február 5-én, csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzése szerint egy tiszt távcsővel figyelte a park területét, amikor egy férfit és egy nőt vett észre, akik lila tengeri sünöket gyűjtöttek. A megfigyelés során a tiszt feltűnőnek találta, hogy a nő egy pávakagylónak tűnő tárgyat próbál diszkréten a nadrágjába rejteni.

A pávakagyló, más néven abalon vagy Paua, egy színpompás, gyöngyházfényű héjú tengeri fülcsiga, amelyet nemcsak gyönyörűsége miatt, hanem ízletes húsáért is nagyra értékelnek. A faj kifogása azonban szigorúan tilos, mivel veszélyeztetettnek számít, így az illegális gyűjtés komoly jogi következményekkel járhat.

A tiszt a horgászengedély ellenőrzése során rákérdezett a nőnél az elrejtett tárgyra, és ekkor a nő egy kis pávakagylót húzott elő a ruhája alól. A hatósági személy később a nőt két illegálisan kifogott pávakagyló miatt megbüntette, míg a férfit nem sújtott szankció, mivel ő betartotta a halászati szabályokat.

A Kaliforniai Hal- és Vadvédelmi Hivatal minden alkalommal hangsúlyozza, hogy a kagylók kifogása szigorúan szabályozott, és a szabályok megszegése bírságot vagy akár büntetőjogi következményt is vonhat maga után. A hatóságok rendszeresen figyelmeztetik a látogatókat, hogy a természeti kincsek védelme mindannyiunk felelőssége - írja a People.