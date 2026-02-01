Zsülien király magyarországi kalandjai – avagy, mi lett a rendőrök által lefoglalt gyűrűsfarkú makival

Talán az olvasók is emlékeznek még arra a gyűrűsfarkú makira, aki augusztus végén hatalmas meglepetést okozott a rend őreinek, amikor egy szabálysértő férfit igazoltattak. A férfi azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a villamossíneken száguldozva próbálta meg kikerülni a dugót. Amikor a rendőrök a nyomába eredtek, maguk sem hittek a szemüknek: az anyósülésről egy gyűrűsfarkú maki pillázott vissza rájuk. Mivel a férfi papírokkal nem tudta igazolni a madagaszkári főemlős eredetét, ezért azonnal lefoglalták tőle és a Fővárosi Állat- és Növénykertbe szállították megfigyelésre.

A gyűrűsfarkú maki nem érti, miért kavart ekkora felhajtást Fotó: TV2 Vészhelyzet az állatkórházban c. műsor

Madagaszkár a bolygónk sokféleségének egyik kulcsfontosságú pontja, az ott élő fajok 90 százaléka ugyanis sehol máshol nem található meg a Földön. Ez az afrikai sziget az eredeti otthona a

gyűrűsfarki makinak is, aminek hobbiállatként tartása szigorúan tilos.

Hogy ez a példány milyen kalandos úton került épp hazánkba, arra talán soha nem derül fény, de a lényeg, hogy ma már biztonságban tölti játékos mindennapjait új otthonában.

Első lépés: az elkülönítés

A rendőrök a férfi ellen természetkárosítás miatt eljárás indítottak, a makit pedig a fővárosi állatkertben karanténba helyezték, majd kezdetét vette a megfigyelés. A híres mesefilm után a Zsülien nevet kapta, az pedig rögtön kiderült róla, hogy mennyire szereti az embereket.

Ő egy teljesen imprint állat, ami azt jelenti, hogy abszolút emberekhez szokott. Roppant barátságos, bárkinek a nyakába mászna, ha most kivennénk. Ettől függetlenül fő a biztonság, ugyanis a főemlősök haraphatnak, másrészt olyan betegségeik lehetnek, amik az emberre veszélyesek. Figyelünk arra, – bármennyire is szelíd – hogy nehogy valakit megharapjon, ez ugyanis számára egy ismeretlen szituáció

— hangsúlyozta Dr. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatója és vezető állatorvosa a vizsgálat kezdetén.

A veszélyeztetett állatot a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai vették gondozásba Fotó: TV2 Vészhelyzet az állatkórházban c. műsor

A gyűrűsfarkú maki kalandos élete: a főváros után irány Marosvásárhely

Zsülien élete azóta sínre került, kiderült, hogy a Marosvásárhelyi Állatkert befogadja őt, hogy ott mókázzon tovább makitársaival együtt.