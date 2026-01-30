Plasztikai műtét során halt meg a milliárdos: két sebészt ítéltek el a halála ügyében

Sebészeket tiltottak el a praktizálástól, miután egy plasztikai műtét során egy milliárdos páciensük meghalt.

Plasztikai műtét miatt halt meg a kereskedő Képünk illusztráció/Fotó: Unsplash

A 65 éves belga–izraeli gyémántkereskedő, Ehud Arye Laniado szívrohamban halt meg a párizsi Saint-Honore-Ponthieu esztétikai klinikán végzett pénisznagyobbító műtét során. Sebésze, Guy H., arról volt ismert, hogy gazdag ügyfeleket operált, és évente 2-4 alkalommal megfordult nála Ehud is több tízezer euróba kerülő beavatkozások során.

Az Omega Diamonds tulajdonosát, Ehudot munkaidőn kívül is műtötték. Péniszébe injekciókat adtak, hogy nagyobbnak tűnjön, azonban a beavatkozásért az életével fizetett. Halála után gyorsan nyomozás indult a lehetséges emberölés vádjával szemben, bár hamarosan veszélyben lévő személy megsegítésének elmulasztására, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre és engedély nélküli orvosi tevékenységre változtak a orvosok ellen felhozott vádak.

Két orvost ítéltek el a halálos plasztikai műtét ügyében

Egy párizsi bíróság szerdán felfüggesztette Guy H. orvosi engedélyét, és 15 hónap börtönbüntetésre ítélte. A sebész, aki Ehud halálának estéjén helyettesítette, 12 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Mindketten búcsút mondhatnak orvosi karrierjüknek örökre, valamint 50 ezer eurót (19 millió forintot), és 20 ezer eurót (7,6 millió forintot) kell fizetniük.

Amikor a nyomozók kivizsgálták a halál okát, a péniszbe adott injekciót gyorsan kizárták. Továbbra is kérdéses maradt, hogy a sebész miért hívott először segítséget este 8 órakor, mielőtt két órával később másodszor is hívta volna a tűzoltókat

– mondta egy a nyomozáshoz közelálló forrás.

A vádlottak kezdetben azt állították, hogy az első hívást Ehud ingerlékeny viselkedése és az injekciókhoz való ragaszkodása miatt tették, annak ellenére, hogy hasi fájdalomra panaszkodott.

Könnyű utólag azt mondani, hogy a szívroham ott kezdődött, de mivel a betegnek fekélye volt, nem gondoltak a szívproblémára, és a sürgősségi szolgálatokat sem hívták volna ki egy ilyen apró probléma miatt.

A sebész megpróbálta az újraélesztést, de ez nem volt elég Ehud életének megmentéséhez.

Ez a szívroham bárhol megtörténhetett volna, akár egy pizzériában is. Vajon a pizzaszakácsot ebben az esetben is bíróság elé állították volna?

– magyarázta Martin Reynaud ügyvéd.