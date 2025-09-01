Még a fővárosi rendőröknek is elállt a szava: Az anyósülésről pislogott rájuk a veszélyeztetett vadállat

Hétfőn reggel Facebook-bejegyzésben közölte a fővárosi rendőrség, hogy egy igazán rendkívüli élményben volt részük, amikor egy igazoltatást hajtottak végre. Bár leírták, hogy munkájuk lényege, hogy a legváratlanabb dolgokra is tudjanak reagálni, mégis először lefagytak, amikor egy váratlan helyzettel álltak szemben.

Még a fővárosi rendőrség is lefagyott: az anyósülésről pislogott rájuk a veszélyeztetett vadállat. Fotó: BRFK, Fővárosi Állat- és Növénykert

„Veszélyesek, faramucik, agykéregfeszítőek, viccesek, vagy elsőre annak látszók” – írták körül a furcsa helyzeteket, amelyekkel néha meg kell birkózniuk a rend őreként. Hiába, mégsem tudták hirtelen hova tenni a látványt, amikor az elsőre veszélyesnek tűnő, Budapesten történt incidenssel találkoztak.

Na de felkészülés ide vagy oda, igazoltatáskor a jobb egyből rád pislogó gyűrűsfarkú maki az milyen?? Hát ezen még mi is megmakkantunk. Ez a látvány a BRFK sokat látott egyenruhásainak arcmimikáját is át tudja rendezni egy pillanatra. A közlekedési szabálysértésből, ami jelen esetben a villamossínen autózást jelentette

– írta a BRFK a Facebook-posztban, majd hozzátették, hogy a villamossínen autózáshoz rögtön hozzácsapódott egy természetkárosítás bűntette is, hiszen az „anyósülésen terpeszkedő” gyűrűsfarkú maki tartása hazánkban illegális. A madagaszkári főemlőst egyébként a veszélyeztetett fajok közé is sorolják. Madagaszkár déli részén élnek, élőhelyük feldarabolása, vadászatuk, házi kedvenccé fogadásuk veszélyes, mert tizedeli a vadon élő populáció egyedszámát – figyelmeztetett a rendőrség.

Természetesen a maki eredetével az autót vezető férfi nem tudott elszámolni

– írták, ezért a közlekedési szabálysértésen túl a maki kétes eredete és természetkárosítás miatt is elő kellett állítaniuk a férfit.

Az állatvédők és állatrajongók pedig fellélegezhetnek, a makit a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai vették gondozásba – ahol gyümölcsöt falatozva várja laboreredményeit.