RETRO RÁDIÓ

Még a fővárosi rendőröknek is elállt a szava: Az anyósülésről pislogott rájuk a veszélyeztetett vadállat

„Hát ezen még mi is megmakkantunk” – olvasható a BRFK bejegyzésében.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 15:00
vadállat durva rendőr

Hétfőn reggel Facebook-bejegyzésben közölte a fővárosi rendőrség, hogy egy igazán rendkívüli élményben volt részük, amikor egy igazoltatást hajtottak végre. Bár leírták, hogy munkájuk lényege, hogy a legváratlanabb dolgokra is tudjanak reagálni, mégis először lefagytak, amikor egy váratlan helyzettel álltak szemben.

rendőrség
Még a fővárosi rendőrség is lefagyott: az anyósülésről pislogott rájuk a veszélyeztetett vadállat. Fotó: BRFK, Fővárosi Állat- és Növénykert

„Veszélyesek, faramucik, agykéregfeszítőek, viccesek, vagy elsőre annak látszók” – írták körül a furcsa helyzeteket, amelyekkel néha meg kell birkózniuk a rend őreként. Hiába, mégsem tudták hirtelen hova tenni a látványt, amikor az elsőre veszélyesnek tűnő, Budapesten történt incidenssel találkoztak.

Még a fővárosi rendőrség is lefagyott

Na de felkészülés ide vagy oda, igazoltatáskor a jobb egyből rád pislogó gyűrűsfarkú maki az milyen?? Hát ezen még mi is megmakkantunk. Ez a látvány a BRFK sokat látott egyenruhásainak arcmimikáját is át tudja rendezni egy pillanatra. A közlekedési szabálysértésből, ami jelen esetben a villamossínen autózást jelentette

– írta a BRFK a Facebook-posztban, majd hozzátették, hogy a villamossínen autózáshoz rögtön hozzácsapódott egy természetkárosítás bűntette is, hiszen az „anyósülésen terpeszkedő” gyűrűsfarkú maki tartása hazánkban illegális. A madagaszkári főemlőst egyébként a veszélyeztetett fajok közé is sorolják. Madagaszkár déli részén élnek, élőhelyük feldarabolása, vadászatuk, házi kedvenccé fogadásuk veszélyes, mert tizedeli a vadon élő populáció egyedszámát – figyelmeztetett a rendőrség.

Még a fővárosi rendőrség is lefagyott: Az anyósülésről pislogott rájuk a veszélyeztetett vadállat – Fotó: BRFK, Fővárosi Állat- és Növénykert

Természetesen a maki eredetével az autót vezető férfi nem tudott elszámolni

– írták, ezért a közlekedési szabálysértésen túl a maki kétes eredete és természetkárosítás miatt is elő kellett állítaniuk a férfit.

Az állatvédők és állatrajongók pedig fellélegezhetnek, a makit a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai vették gondozásba – ahol gyümölcsöt falatozva várja laboreredményeit.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu