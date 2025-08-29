Jön az Állatkertek Éjszakája, ez a célja a mai rendezvénynek

Idén is várja az érdeklődőket az Állatkertek Éjszakája, amelynek keretében 2025-ben a résztvevő helyszínek összefogásával, közös tematika mentén alakulnak a programok.

Idén mindenkit vár az Állatkertek Éjszakája (Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert / Facebook)

Állatkertek Éjszakája 2025-ben

Idén augusztus 29-én rendezik meg az Állatkertek Éjszakáját, ezúttal a résztvevő helyszínek összefogásával, közös tematika mentén. A 14. alkalommal jelentkező rendezvény ebben az évben a Városi vadon téma köré szerveződik azzal a céllal, hogy megmutassa, hazánkban és a nagyvilágban milyen vadállatok alkalmazkodnak leginkább a városias környezethez, hogy milyen veszélyeket rejthet egy-egy találkozás, hogyan csökkenthetők az ember-állat konfliktusok. A programban részt vesz többek között a Budakeszi Vadaspark, a Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum, a Veresegyházi Medveotthon és a Fővárosi Állat- és Növénykert is.

67 éve született Michael Jackson, a popzene királya, amerikai zeneszerző

Slágerek millióit köszönheti a popszakma a csodagyereknek kikiáltott amerikai legendának, akit csak a popzene királyaként szoktak emlegetni. Születésnapot ünnepelne ma Michael Jackson.

A popzene királya, Michael Jackson ma lenne 67 éves (Fotó: Evan Agostini / GettyImages)

Az 1958. augusztus 29-én született legenda leghíresebb albuma a Thriller – minden idők legnagyobb példányszámban elkelt lemeze. Michael Jackson egyike azon kevés előadónak, akit a Rock and Roll Hall of Fame két alkalommal is tagjai közé sorolt, és többször is bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, a többi között a „Minden idők legsikeresebb előadója” címmel. Tizenhárom Grammy-díjat kapott, tizenhárom alkalommal volt kislemeze listavezető az Amerikai Egyesült Államokban szólókarrierje alatt – többször, mint bármelyik másik férfi előadónak a Billboard Hot 100 történetében – és több, mint 750 millió eladott lemezével méltán érdemelte ki a World Music Awards legtöbb felvételt eladó szólóelőadó díját. Dollármilliókat gyűjtött és adományozott segélyszervezeteknek. 2009. június 25-én halt meg Los Angelesben.

499 éve volt a mohácsi csata

499 éve annak, hogy 1526. augusztus 29-én a mohácsi csatában a török szultán legyőzte a II. Lajos király vezette magyar hadsereget, a király pedig életét vesztette. A győztes I. Szulejmán már 1521-ben bevette Magyarország legfontosabb végvárát, Nándorfehérvárt, majd a Török Birodalom kiterjesztette hatalmát a Földközi-tenger keleti medencéjére, és ellenőrzése alá vonta a velencei és genovai kereskedelmet. A mohácsi csata után Magyarország állami és politikai egysége megszűnt.