Jön az Állatkertek Éjszakája, ez a célja a mai rendezvénynek

Idén augusztus 29-én rendezik meg az Állatkertek Éjszakáját, ezúttal a résztvevő helyszínek összefogásával, közös tematika mentén. A 14. alkalommal jelentkező rendezvény ebben az évben a Városi vadon téma köré szerveződik azzal a céllal, hogy megmutassa, hazánkban és a nagyvilágban milyen vadállatok alkalmazkodnak leginkább a városias környezethez, hogy milyen veszélyeket rejthet egy-egy találkozás, hogyan csökkenthetők az ember-állat konfliktusok. A programban részt vesz többek között a Budakeszi Vadaspark, a Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum, a Veresegyházi Medveotthon és a Fővárosi Állat- és Növénykert is.
Slágerek millióit köszönheti a popszakma a csodagyereknek kikiáltott amerikai legendának, akit csak a popzene királyaként szoktak emlegetni. Születésnapot ünnepelne ma Michael Jackson.
Az 1958. augusztus 29-én született legenda leghíresebb albuma a Thriller – minden idők legnagyobb példányszámban elkelt lemeze. Michael Jackson egyike azon kevés előadónak, akit a Rock and Roll Hall of Fame két alkalommal is tagjai közé sorolt, és többször is bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, a többi között a „Minden idők legsikeresebb előadója” címmel. Tizenhárom Grammy-díjat kapott, tizenhárom alkalommal volt kislemeze listavezető az Amerikai Egyesült Államokban szólókarrierje alatt – többször, mint bármelyik másik férfi előadónak a Billboard Hot 100 történetében – és több, mint 750 millió eladott lemezével méltán érdemelte ki a World Music Awards legtöbb felvételt eladó szólóelőadó díját. Dollármilliókat gyűjtött és adományozott segélyszervezeteknek. 2009. június 25-én halt meg Los Angelesben.
499 éve annak, hogy 1526. augusztus 29-én a mohácsi csatában a török szultán legyőzte a II. Lajos király vezette magyar hadsereget, a király pedig életét vesztette. A győztes I. Szulejmán már 1521-ben bevette Magyarország legfontosabb végvárát, Nándorfehérvárt, majd a Török Birodalom kiterjesztette hatalmát a Földközi-tenger keleti medencéjére, és ellenőrzése alá vonta a velencei és genovai kereskedelmet. A mohácsi csata után Magyarország állami és politikai egysége megszűnt.
1541. augusztus 29-én történt, hogy a török szultán csellel elfoglalta Budát, amely aztán 145 évig a török uralom központjává vált. Magyarország ekkor szakadt három részre: középső területe az oszmánoké lett, a Dunántúl nyugati fele és a Felvidék a Habsburgoké, míg Erdély és a vele határos területek külön államként Fráter György kezébe kerültek.
Janus Pannonius humanista, latin nyelven alkotó költő 1434. augusztus 29-én született Csezmiczei János néven. A ferrarai és a padovai egyetemen tanult. Hazatérése után ért pályájának csúcsára, az egyéni hangú, sajátosan magyar líra szülőatyja lett. Már a XV. századtól kötetei jelentek meg Magyarországon és külföldön egyaránt.
A Nagy-Budapest 75. emlékév részeként egyedülálló nyári programmal zárul a Vándorkertmozi. Augusztus 29-én a XXII. kerületi DunaFok Közösségi Házban a Macskafogó című klasszikust nézhetik meg az érdeklődők.
A Bartók-negyed egy olyan helyi közösség, ahol a tudás, a segítség és az eszközök rendszeresen kézről kézre és körbejárnak. Idén ennek jegyében szervezik meg a Bartók Feszt’ rendezvényt több helyszínen, a Szent Gellért tértől a BME kertig. Az augusztus 30-án jelentkező fesztivál célja, hogy bemutassa és népszerűsítse a megosztás kultúráját. Az esemény koncertekkel, bolhapiaccal, tervezői vásárral, nyitott műhelyekkel, közös kézműveskedéssel, gyermekprogramokkal és felnőtt workshopokkal várja a látogatókat. A rendezvényen fellép többek között Kovács Kati, a Bohemian Betyars, a Bongor, a Rutkai Bori Banda és sokan mások, de a program keretében számos helyi egyesület és közösségi kezdeményezés is bemutatkozik. Az eseményen való részvétel ingyenes.
A SUHANJ! 2010 óta osztja meg a mozgás örömét fogyatékossággal élő társainkkal. A szervezet 14. alkalommal rendezi meg a SUHANJ! 6 nyárzáró jótékonysági futást augusztus 30-án éjfél és augusztus 31-én reggel 6 óra között a Margitszigeten. A program során a rendelkezésre álló 6 óra alatt kell a lehető legnagyobb távolságot teljesíteni egyéniben vagy 2-10 fős csapatban, utóbbi esetében váltani korlátlan alkalommal, akár körönként is lehet.
A koponyeg.hu szerint pénteken napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Nyugaton zápor, zivatar már előfordulhat. A szél megélénkülhet, de akár 37-38 fok is lehet, tikkasztó meleg valószínű. Szombaton elszórtan előforduló záporok, zivatarok mellett 27 fok köré esik vissza a hőmérséklet, de délkeleten még kitart a kánikula. Vasárnap már újra sok napsütés és 30 fok körüli hőmérséklet várható.
