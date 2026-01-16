RETRO RÁDIÓ

Súlyos büntetést kaphat Varga Barnabás, óriási a tét

Kevesebb mint két hete, hogy aláírt új csapatához, máris megbüntethetik a magyar válogatott játékosát. Az AEK Athén elnöke a gyenge teljesítmény miatt pénzbírságot szabott ki Varga Barnabásékra, amelyet csak egyetlen módon kerülhetnek el.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 13:30
Módosítva: 2026.01.16. 13:56
varga barnabás büntetés aek athén

Nemrég érkezett meg Görögországba Varga Barnabás, máris nehéz helyzetben találta magát. Az AEK Athén váratlanul búcsúzott a Görög Kupa elődöntőjében, miután szerdán hazai pályán 1-0-ra kikapott az OFI Krétától. A történteket a klub elnöke sem hagyta szó nélkül: Mariosz Iliopulosz összesen 400 ezer eurós (mintegy 154 millió forintos) büntetést szabott ki a játékosokra, amely alól a magyar futballista sem kivétel. A klub elnöke egyértelművé tette: csak abban az esetben vonja vissza a bírságot, ha a csapat a soron következő három mérkőzését egyaránt megnyeri.

Varga Barnabás eddig kétszer áll be csereként az AEK Athénba
Varga Barnabás eddig kétszer áll be csereként az AEK Athénba Fotó: Facebook/AEK FC

A klubelnök teljesen kiakadt Vargáékra

Az eredmény elfogadhatatlan, mentség nélkül. Sok kulcsmérkőzés vár ránk, ez tűnt a legkönnyebbnek, meg kellett volna nyerni. A büntetést nem engedem el, mint tavaly vagy korábban

– mondta Iliopulosz a játékosoknak. A görög klubelnök kiemelte, ha nem sikerül megnyerni a következő három meccset, akkor a bevétel egy részét az amatőr sport támogatására szánja, a másik felét pedig a krétai OFI által kiválasztott jótékonysági szervezetnek adná – írja a newsit.gr.

Rangadók sora vár Varga Barnabásékra

Vasárnap (20:00) a Panathinaikoszt fogadják, ami mindig egy parázs hangulatú összecsapás, ezt követően a Tripoliszhoz látogatnak, és mielőtt fellélegezhetnének, már érkezik is az újabb csúcsmeccs, odahaza az éllovas Olimpiakosz ellen. Éppen ezért a kiszabott bírság most még nagyobb jelentőséggel bír, hiszen ilyen ellenfelekkel szemben amúgy is rendkívül nehéz a győzelem – írta a Magyar Nemzet.

Varga Barnabás az eddigi két meccsén rendre csereként állt be, miközben a szurkolók azt szeretnék, ha a magyar csatár kezdőként kapna szerepet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu