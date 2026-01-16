Súlyos büntetést kaphat Varga Barnabás, óriási a tét

Nemrég érkezett meg Görögországba Varga Barnabás, máris nehéz helyzetben találta magát. Az AEK Athén váratlanul búcsúzott a Görög Kupa elődöntőjében, miután szerdán hazai pályán 1-0-ra kikapott az OFI Krétától. A történteket a klub elnöke sem hagyta szó nélkül: Mariosz Iliopulosz összesen 400 ezer eurós (mintegy 154 millió forintos) büntetést szabott ki a játékosokra, amely alól a magyar futballista sem kivétel. A klub elnöke egyértelművé tette: csak abban az esetben vonja vissza a bírságot, ha a csapat a soron következő három mérkőzését egyaránt megnyeri.

Varga Barnabás eddig kétszer áll be csereként az AEK Athénba Fotó: Facebook/AEK FC

A klubelnök teljesen kiakadt Vargáékra

Az eredmény elfogadhatatlan, mentség nélkül. Sok kulcsmérkőzés vár ránk, ez tűnt a legkönnyebbnek, meg kellett volna nyerni. A büntetést nem engedem el, mint tavaly vagy korábban

– mondta Iliopulosz a játékosoknak. A görög klubelnök kiemelte, ha nem sikerül megnyerni a következő három meccset, akkor a bevétel egy részét az amatőr sport támogatására szánja, a másik felét pedig a krétai OFI által kiválasztott jótékonysági szervezetnek adná – írja a newsit.gr.

Μπορεί να έδωσε πρόστιμο 400.000 ευρώ στους παίχτες αλλά η FIFA και το CAS θεωρούν παράνομα τα πρόστιμα που βασίζονται αποκλειστικά στην "κακή αγωνιστική απόδοση".

Και εκεί παράνομος ο βενγκα. #OlympiacosFC #aekfc pic.twitter.com/VyzczZ0IX4 — Eβans (@evanstalking) January 15, 2026

Rangadók sora vár Varga Barnabásékra

Vasárnap (20:00) a Panathinaikoszt fogadják, ami mindig egy parázs hangulatú összecsapás, ezt követően a Tripoliszhoz látogatnak, és mielőtt fellélegezhetnének, már érkezik is az újabb csúcsmeccs, odahaza az éllovas Olimpiakosz ellen. Éppen ezért a kiszabott bírság most még nagyobb jelentőséggel bír, hiszen ilyen ellenfelekkel szemben amúgy is rendkívül nehéz a győzelem – írta a Magyar Nemzet.

Varga Barnabás az eddigi két meccsén rendre csereként állt be, miközben a szurkolók azt szeretnék, ha a magyar csatár kezdőként kapna szerepet.