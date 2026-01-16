Súlyos büntetést kaphat Varga Barnabás, óriási a tét
Kevesebb mint két hete, hogy aláírt új csapatához, máris megbüntethetik a magyar válogatott játékosát. Az AEK Athén elnöke a gyenge teljesítmény miatt pénzbírságot szabott ki Varga Barnabásékra, amelyet csak egyetlen módon kerülhetnek el.
Nemrég érkezett meg Görögországba Varga Barnabás, máris nehéz helyzetben találta magát. Az AEK Athén váratlanul búcsúzott a Görög Kupa elődöntőjében, miután szerdán hazai pályán 1-0-ra kikapott az OFI Krétától. A történteket a klub elnöke sem hagyta szó nélkül: Mariosz Iliopulosz összesen 400 ezer eurós (mintegy 154 millió forintos) büntetést szabott ki a játékosokra, amely alól a magyar futballista sem kivétel. A klub elnöke egyértelművé tette: csak abban az esetben vonja vissza a bírságot, ha a csapat a soron következő három mérkőzését egyaránt megnyeri.
A klubelnök teljesen kiakadt Vargáékra
Az eredmény elfogadhatatlan, mentség nélkül. Sok kulcsmérkőzés vár ránk, ez tűnt a legkönnyebbnek, meg kellett volna nyerni. A büntetést nem engedem el, mint tavaly vagy korábban
– mondta Iliopulosz a játékosoknak. A görög klubelnök kiemelte, ha nem sikerül megnyerni a következő három meccset, akkor a bevétel egy részét az amatőr sport támogatására szánja, a másik felét pedig a krétai OFI által kiválasztott jótékonysági szervezetnek adná – írja a newsit.gr.
Rangadók sora vár Varga Barnabásékra
Vasárnap (20:00) a Panathinaikoszt fogadják, ami mindig egy parázs hangulatú összecsapás, ezt követően a Tripoliszhoz látogatnak, és mielőtt fellélegezhetnének, már érkezik is az újabb csúcsmeccs, odahaza az éllovas Olimpiakosz ellen. Éppen ezért a kiszabott bírság most még nagyobb jelentőséggel bír, hiszen ilyen ellenfelekkel szemben amúgy is rendkívül nehéz a győzelem – írta a Magyar Nemzet.
Varga Barnabás az eddigi két meccsén rendre csereként állt be, miközben a szurkolók azt szeretnék, ha a magyar csatár kezdőként kapna szerepet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre