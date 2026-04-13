Nincsenek szavak: a piroson áthajtva gázoltak el egy gyalogost

A rendőrök jelenleg is keresik a tettest. Az autós, a gázolást követően, segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 14:25
Módosítva: 2026.04.13. 15:32
A lakosság segítségét kérik a rendőrök Győrben, egy közlekedési bűncselekmény elkövetőjének felkutatása érdekében. Az autós a piroson áthajtva gázolt el egy gyalogost, majd ezt követően segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.

A piroson áthajtva gázoltak el egy gyalogost Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

Gyalogost gázolt el: nagy erőkkel keresik a vétkes sofőrt

A hírek szerint április 8-án 17 óra és 17 óra 15 perc között valaki egy ismeretlen rendszámú, feltételezhetően szlovák, fekete SUV gépkocsival haladt Győrben, a Baross Gábor híd felől a Nagy Imre úton a Lajta út irányába. A lámpa tilos jelzését figyelmen kívül hagyva hajtott be a Mónus Illés utca és a Nagy Imre út kereszteződésébe, majd ütött el egy, a kijelölt gyalogosátkelőn szabályosan haladó embert, aki az aszfaltra zuhant.

A járművezető ezt követően megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott.

A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a körülmények tisztázása, valamint a sofőr felderítése érdekében tanúk jelentkezését várja a 9026 Győr, Szövetség utca 17. alatt, a 06-96-520-092, illetve a 06-96-520-094-es számon, továbbá névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját a 06-96-417-329-es számon! Bejelentést tehet a Telefontanú ingyenes, 06-80-555-111-es zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón.


 

 

 

