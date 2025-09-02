A háborús veterán Rambóval szemléltették a közlekedés szabályait

Az igazgatónő mellett álló egyenruhások látványa jelezte a Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói számára, hogy bár a tanévnyitó ünnepség a szokásos módon kezdődött, mégis váratlan fordulatra lehet számítani. Ami a tanévnyitó második felében be is következett. Ugyanis az iskolakezdést köszöntő szokásos beszédek és a tanulóknak szánt útravalók elhangzása után a rendőrség a gyerekek biztonságos iskolába juttatásáról tartott előadást, amit rendőrkutyákkal, Zinával, a spániellel és az egyfülű háborús veterán Rambóval, a német juhásszal szemléltettek.

Zina, a spániel, Stein Mária és Deskó Gyula rendőr alezredesek mutatják be a zuglói gyerekeknek a helyes közlekedés szabályait az iskolakezdés apropóján / Fotó: Metropol

Felfordul a főváros közlekedése az iskolakezdéskor

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei a hatványozott odafigyelésre hívta fel mind a tanárok, mind a gyerekek, de legfőképpen a szülők figyelmét a budapesti közlekedés kapcsán. A kulcskérdés az iskola körüli forgalom, kiemelten a zebrák, ahová az iskolakezdés első heteiben rendőröket is állítanak, így segítve a gyerekek biztonságos átkelését. A zebrán való átkelés legalapvetőbb szabályait rendőrkutyák segítségével mutatták be. Bizton állítható, hogy az előadás mélyen beégett a gyerekek retinájába. Zina, a spániel minden esetben megállt az iskola kosárpályájára helyezett makett zebrája előtt, még akkor is, ha az őt sétáltató gazdája szétnézés nélkül áthaladt. Ugyanis ez a legfontosabb!

Mindannyiunk közös célja, hogy a gyerekek biztonságosan jussanak el az iskolába, majd ugyanilyen biztonságosan térjenek haza

– hangsúlyozták a BRFK előadói.

Ha piros a lámpa, addig tilos átkelni, ha zöld, akkor is, ahogy minden esetben átkelés előtt szét kell nézni.

Az alapszabályok átismétlése mellett arra kérték a szülőket, hogy segítsék a gyereküket a közlekedésben azzal, hogy ha gyalog mennek az iskolába, akkor az első hetekben kísérjék el őket minél többször. De a gyerekek figyelmét is felhívták arra, hogy legyenek partnerek, pl. bekötik a biztonsági övet, ha a szüleik viszik őket az iskolába. A város közlekedése kész káosz, különösen iskolakezdéskor, így mindenképpen a részvevőknek kell résen lenniük, ha már a városvezetés nincs a helyzet magaslatán.