A háborús veterán Rambóval szemléltették a közlekedés szabályait

Nem mindennapi tanévnyitó ünnepségen vettek részt a zuglói általános iskola tanulói. Az iskolakezdés apropóján a rendőrség kutyák segítségével magyarázta el a biztonságos közlekedés szabályait, és Rambó még egy igazán szívhez szóló üzenetet is közvetített a gyerekeknek.
Az igazgatónő mellett álló egyenruhások látványa jelezte a Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói számára, hogy bár a tanévnyitó ünnepség a szokásos módon kezdődött, mégis váratlan fordulatra lehet számítani. Ami a tanévnyitó második felében be is következett. Ugyanis az iskolakezdést köszöntő szokásos beszédek és a tanulóknak szánt útravalók elhangzása után a rendőrség a gyerekek biztonságos iskolába juttatásáról tartott előadást, amit rendőrkutyákkal, Zinával, a spániellel és az egyfülű háborús veterán Rambóval, a német juhásszal szemléltettek.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei a hatványozott odafigyelésre hívta fel mind a tanárok, mind a gyerekek, de legfőképpen a szülők figyelmét a budapesti közlekedés kapcsán. A kulcskérdés az iskola körüli forgalom, kiemelten a zebrák, ahová az iskolakezdés első heteiben rendőröket is állítanak, így segítve a gyerekek biztonságos átkelését. A zebrán való átkelés legalapvetőbb szabályait rendőrkutyák segítségével mutatták be. Bizton állítható, hogy az előadás mélyen beégett a gyerekek retinájába. Zina, a spániel minden esetben megállt az iskola kosárpályájára helyezett makett zebrája előtt, még akkor is, ha az őt sétáltató gazdája szétnézés nélkül áthaladt. Ugyanis ez a legfontosabb!
Mindannyiunk közös célja, hogy a gyerekek biztonságosan jussanak el az iskolába, majd ugyanilyen biztonságosan térjenek haza
– hangsúlyozták a BRFK előadói.
Ha piros a lámpa, addig tilos átkelni, ha zöld, akkor is, ahogy minden esetben átkelés előtt szét kell nézni.
Az alapszabályok átismétlése mellett arra kérték a szülőket, hogy segítsék a gyereküket a közlekedésben azzal, hogy ha gyalog mennek az iskolába, akkor az első hetekben kísérjék el őket minél többször. De a gyerekek figyelmét is felhívták arra, hogy legyenek partnerek, pl. bekötik a biztonsági övet, ha a szüleik viszik őket az iskolába. A város közlekedése kész káosz, különösen iskolakezdéskor, így mindenképpen a részvevőknek kell résen lenniük, ha már a városvezetés nincs a helyzet magaslatán.
Zina és Rambó így erősítették a fontos üzenetet. A gyerekek rajongtak a kutyusokért. Különösen Rambóért, aki a nevét ezúttal nem pusztán filmrajongó gazdájának köszönheti, hiszen Silvester Stallone híres karakteréhez hasonlóan ő is háborús veterán. Rambó kutya fél fejét Ukrajnában „levitte” egy bomba. Szépen felgyógyult, bár az egyik fülét a fronton hagyta. A gyerekeket és a Metropol olvasóit is Stein Mária alezredes avatta be Rambó nem mindennapi történetébe.
Egy hirdetés alapján találtunk rá. Miután örökbe fogadtuk, Rambó beilleszkedett a többi rendőrkutya közé. Ma már teljes jogú csapattag, pedig ő a kiképzést 3 éves korában kezdte el, míg a többi kutya kölyökként. Ritka, hogy ennyire sikeres egy ilyen próbálkozás. Ami még különösebb, hogy hiányosságai ellenére a többi kutya is befogadta. Már szerelme is van a csapatból.
Stein Mária alezredes fontosnak tartja Rambó történetén keresztül elmondani az iskolás gyerekeknek a közlekedési szabályok mellett, hogy egymásra is figyeljenek oda. Segítsék egymás beilleszkedését, azokét is, akik mások, mint az átlag, akiknek esetleg valamiért nehezebb, mert ez szolgálja igazán a biztonságot. Ahogy Rambót is elfogadták a már kiképzett rendőrkutyák.
