Kitálalt az ápolónő: így teszi tönkre a szundi gomb az egészségedet

Egy ápolónő figyelmeztetést adott ki azoknak, akik reggelente gyakran a szundira a nyomnak, ha megcsörren az ébresztő, ugyanis hosszútávon meglepően negatív hatással lehet a szervezetre.

Úgy tűnik az 5-10 perces szundik többet ártanak mint gondolnánk. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Rengetegen riadnak fel reggelente az ébresztő borzalmas hangjára, majd választják inkább még az 5-10 perces bűnös szundit, hogy ne kelljen kikelni az ágyból. Csakhogy úgy tűnik ennek a rendszeressége káros hatással lehet az egészségre.

A szundi káros az egészségre

Egy amerikai ápolónő most a közösségi média oldalán magyarázta el, hogy nem csupán az alváshiány az, ami később visszaüthet. Jordan Bruss elárulta, hogy több ébresztőt is beállítani kockázatos, és rossz híre van azok számára, akik ebbe a rossz szokásba estek.

Minden reggel több ébresztőre kelni nagyon gyakran megszakítja a REM-ciklusodat. Ez valójában alvási tehetetlenséget okoz, fokozott álmosságot, fáradtságot, hangulatingadozásokat, és minden egyes alkalommal, amikor megszólal az ébresztőd, megemeli a kortizolszintedet.

- magyarázta videójában.

Ha azon tűnődtél, miért vagy már reggel kiakadva mindenre, akkor lehet ez a forrása a problémának. A rengeteg ébresztő miatt egymás után a tested stressznek van kitéve, ami beindítja a "harcolj vagy menekülj" reakciót a kortizol-emelkedés miatt.

Többször felébredni így reggel nagyon stresszes, ezért amikor megszólal az ébresztő, kelj fel. Ne okozz magadnak újabb traumát.

- buzdította Bruss az embereket arra, hogy ne terheljék magukat extra fizikai és mentális stresszel.

Azonban ez még nem minden, az egészségügyi szakember szerint a stressz és az elhízás között is van összefüggés.

A túlzott kortizolszint súlygyarapodást és súlymegtartást okoz. Szóval amikor megszólal az ébresztő, akkor itt van az idő, kelj fel. Jobban fogsz kinézni és jobban is fogod érezni magad.

A kortizol a szervezet elsődleges stresszhormonja, amely a vércukorszint megemelésével tart ébren és éberen. Viszont nem csak ennyit tesz, a kortizolszint emelkedése a zsírraktározó hormonnak nevezett inzulin szintjét is megemeli, ami azt jelenti, hogy a több stressz több zsír tárolását válthatja ki a szervezetben.