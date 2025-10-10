Meglepő új szolgáltatást vezetett be az egyik taxitársaság - szerinted jó ötlet?

Nők a nőkért kategóriát vezetett be a Bolt taxi a fővárosban és Pécsett, ami azt jelenti, hogy női sofőröket választhatnak a taxis cég applikációján belül a gyengébb nem regisztrált tagjai. A lehetőség más országokban már korábban megvolt, Magyarországon azonban még nem elterjedt gyakorlat, hogy az utas választhasson, kivel akar utazni. A taxis cég country menedzserét kérdeztük a tapasztalataikról.

Fontos a női utas és a női sofőr is - mondja Fürtös Ágnes country menedzser Fotó: Bolt

Sok az egyedül taxizó női utas

Külföldön elsősorban a biztonság miatt alkalmazzák ezt a szolgáltatást, ott ugyanis nem minden nő érzi biztonságosnak, hogy férfival utazzon. Fürtös Ágnestól azt kérdeztük, miért van szükség a biztonságos Magyarországon egy ilyen megkülönböztetésre.

Magyarországon nem elsősorban a nőket érő atrocitások és a veszély hívta életre ezt a szolgáltatást, hiszen hazánkban valóban biztonságos a taxizás. Ez inkább egy extra lehetőség, ami kényelmet és választási lehetőséget biztosít a női utasainknak

- mondta. Arra a felvetésre, miért éppen most érezték elérkezettnek erre az időt, azt válaszolta:

Sofőr- és utasvisszajelzés alapján gondoltuk úgy, október a legjobb időzítés, hiszen ez a mellrák elleni küzdelem hónapja és úgy éreztük, hogy csatlakoznunk kell ehhez a társadalmi megmozduláshoz. A Pinktober jegyében ezzel a gesztussal szeretnénk felhívni a figyelmet többek között a női öngondoskodásra. Azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon, így Budapesten sincs probléma a biztonsággal, viszont egyértelműen erősek a pozitív visszajelzések és érezhető az öröm, amikor az utasok női sofőrökkel utazhatnak”

- vélekedett. Korábban a taxizás férfias foglalkozásnak számított, ma azonban egyre több a női pilóta.

Egyre több a női taxis Fotó: Bolt

Egyre több a női taxis az utakon. A nehézségek ellenére vonzóvá vált a szakma, hiszen nagy szabadságot ad, az önálló munkavégzés és időbeosztás mellett több idő jut a családra. A női utasok valahogy úgy lehetnek a női sofőrökkel, ahogy a női orvosokkal - több bizalmuk van hozzájuk. A taxis szakma is olyasmi, mint a fodrász,a kozmetikus, a műkörmös: szívesen öntik ki a nők a szívüket néhanapján idegeneknek is. A női taxisok tapasztalatai alapján a droszton is szívesebben mennek oda a lányok a női taxisokhoz.