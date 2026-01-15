Sivatagban koncertezik a Tankcsapda! „Ha lúd, akkor legyen kövér”

A Tankcsapda dobosa, Fejes Tamás egyre többet szerepel a médiában, mivel egy ideje a TV2 Kincsvadászok című műsorának állandó szereplője lett. Ezúttal egy nagy bejelentést tett a dobos, amitől leesett a rajongók álla.

Fejes Tamás nagy kihívás elé néz az együttessel (Fotó: TV2)

Tankcsapda-dalok a sivatagban? Miért ne...

Korábban is gondolkodtam, hogy kipróbálom magam a Bamako Rallyn motorral, de akkor nem engedtek el, mert komolyabb felkészülést igényel. Laci pedig jelezte nekem, hogy szívesen csatlakozna, és ha lúd, akkor legyen kövér, így egy mikrobusszal indulunk majd el ezen a versenyen

– kezdte az együttes dobosa. Fejes Tamásék itt még nem állnak meg és szeretnének több színt belevinni az eseménybe, ha már ők is részt vesznek a jótékonysági versenyen.

Ilyenkor padlógázzal gondolkozunk és úgy tűnik, összejönnek a terveink. Mivel nem csupán elindulunk, hanem különböző eseményekkel díszesítsük az eddigi legnagyobb versenyt. Szeretnénk extrákat beletenni, és ezzel kapcsolatban lesznek további bejelentések is

– mondta a TV2 Mokka stúdiójában a Kincsvadászok üzletembere.

Tankcsapda-koncert is várható a sivatag közepén (Fotó: Mediaworks archív)

Nem a tervek szerint halad a felkészülés a bandánál

Nem igazán vagyunk felkészülve. Még év elején kitaláltuk, hogy megyünk majd edzeni, ennek ellenére még az autónk sincs kész. Hála istennek viszont sok segítőnk van, akik ugyanannyira szeretnék, hogy elinduljunk, mint mi

– számolt be az előkészületekről Fejes. Az együttes egy nagy bejelentésre is készül a Szaharában, ami minden bizonnyal nagy örömmel tölti majd el a rajongókat.

Tervezünk egy nagy bulit, amit majd a sajtótájékoztatón jelentünk be. Illetve jelenleg a csapatnak nincsen gitárosa és az ottani koncerten mondjuk majd el, hogy ki lesz a következő tagja a Tankcsapdának

– mesélte a zenekar dobosa a TV2 Mokka stúdiójában.