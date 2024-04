Házasság első látásra: Utolsó esély! Itt dől el minden, együtt marad-e Petra és Andris

A Házasság első látásra friss házastársainak már egyre kevesebb idejük van arra, hogy olyan alapokra helyezzék kapcsolatuk épülését, ami a műsoron kívüli életben meg fogja állni a helyét, ugyanis a héten befejeződik a TV2 közkedvelt reality sorozata. Petra és Andris viszonya nem alakult túl fényesen, miután szép lassan fény derült arra, hogy aligha illenek össze. A ma esti adásban párterápia jellegűen egy férfi és egy női pszichológus segítségével próbálják oldani a feszültséget, sőt, akár még meg is menteni a házasságukat. A kamerák előtt Petra vívódó érzéseit a pszichológus tolmácsolta:

Házasság első látásra Petra és Andris megpróbálják megoldani a kapcsolatukat - Fotó: TV2

„Lelkem mélyén érteni vélem, hogy mi ez a ködösítés és azt gondolom, hogy ezt én is tetten tudom érni a viselkedésemben és érzek is emiatt egy nagyfokú magányosságot, mert velem az van, nem csak most, hanem nagyon régóta, hogyha azt érzem, hogy engem nem értékelnek, akkor azzal szemben, aki nem értékel ilyen erősnek, vicceskedőnek, lazának, felülemelkedettnek mutatom magam. Mások felé, ha ez sérti az önértékelésem, lehet valamelyest áldozatnak is érzem magam valóban” – fogalmazta meg a pszichológus a feleség érzéseit és elárulta, Petra nehezen tud ilyen helyzetben tényleg önmaga lenni.

De így nagyon kevésszer tudok igazán önmagam lenni és az lehet, hogy ködösítésként jön le, amikor kívülről látnak engem

– szögezte le a szakember, majd jött a válasz a másik oldalról.

„Valamiért távol szeretnék lenni tőled”

Petra és Andris ugyan nehezen jönnek ki egymással, meg lehetne bennük a szikra, ha nyitnának jobban egymás felé, pont ezért is ülnek pszichológusok mellett, mikor elhangzik:

„Azt érzem, hogy valahogy ez a harag szerintem segít engem távol maradni tőled, és segíti azt, hogy esetleg ne empatizáljak veled, és hogy valamilyen oknál fogva, amit lehet én sem tudok megfogalmazni, valamiért távol szeretnék lenni tőled” – mondta a férfi pszichológus Andris oldalán.