Megkérdőjelezték a rajongók Kökény Attila származását!
Az énekes soha nem tagadta, hogy roma felmenőkkel rendelkezik. Kökény Attila ennek ellenére többször kapott rosszindulatú kommenteket emiatt.
Kökény Attila a fia miatt került a rajongók célkeresztjébe az elmúlt időben. Kökény Lali a TV2 tehetségkutató műsorában, a Megasztárban szerepelt, ahol megmutatta, hogy nem csak édesapja tudja leénekelni a csillagokat az égről. Az apa-fia páros komoly kritikákat kapott a műsor alatt, ám most az édesapa származását is megkérdőjelezték.
Kökény Attila elárulta, kivel dolgozna együtt a legszívesebben
A Megasztár tehetségkutatója nemcsak fiának, hanem az édesapának is sokat adott, hisz az ötödik évadban robbant be Kökény Attila a köztudatba. Azóta több neves előadóval énekelt közösen, de van akivel egy álom vált volna valóra, ha összejöhetett volna egy közös dal.
Valószínű Cserháti Zsuzsa lenne az
– válaszolta Kökény Attila arra a kérdésre, hogy kivel énekelne együtt. A híres énekesnő minden bizonnyal sokat adott volna Attila zenei karrierjéhez, ami a 2000-es években indult be igazán. Az énekes egyáltalán nem sajnálja, hogy ilyenkor kezdett el zenélni, de a kilencvenes években is szívesen koncertezett volna.
Kökény Attila származását is megkérdőjelezik
Az énekes elmondása szerint van egy nagy tévhit róla, amiről sokan meg vannak győződve.
Azt hiszik, hogy nem vagyok roma
– magyarázta az énekes a közösségi oldalán. Kökény Attila közel sem titkolja családját és soha nem tagadta, hogy honnan is érkezett. Ennek ellenére mégis él ez a tévhit, amin már csak nevetni tudott az énekes is. Korábban is érték hasonló kritikák az édesapát, akinek a fia nemrég szintén kilépett a reflektorfénybe a Megasztár színpadán. Teljesítményét korábban Kökény Attila a Borsnak is értékelte.
Elképesztően ügyes és tehetséges – én ezt mindig is tudtam. De azért ez a verseny nagyon sok mindent kihoz a fiatalokból, és ezt látom a fiamon is, meg a többieken is. Mindenféle impulzus éri őket, és aki ügyes, az ezt jóra tudja fordítani. Az a szép az egészben, hogy még a rossz tapasztalat is tanít. Látom, hogy ha éri egy pofon, akkor sem omlik össze, hanem feldolgozza, továbbmegy, és ettől csak erősebb lesz
– mesélte korábban az édesapa.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre