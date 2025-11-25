Megkérdőjelezték a rajongók Kökény Attila származását!

Kökény Attila a fia miatt került a rajongók célkeresztjébe az elmúlt időben. Kökény Lali a TV2 tehetségkutató műsorában, a Megasztárban szerepelt, ahol megmutatta, hogy nem csak édesapja tudja leénekelni a csillagokat az égről. Az apa-fia páros komoly kritikákat kapott a műsor alatt, ám most az édesapa származását is megkérdőjelezték.

Kökény Attila és Kökény Lali nagyszerű apa-fia kapcsolatot ápolnak (Fotó: Máté Krisztián)

Kökény Attila elárulta, kivel dolgozna együtt a legszívesebben

A Megasztár tehetségkutatója nemcsak fiának, hanem az édesapának is sokat adott, hisz az ötödik évadban robbant be Kökény Attila a köztudatba. Azóta több neves előadóval énekelt közösen, de van akivel egy álom vált volna valóra, ha összejöhetett volna egy közös dal.

Valószínű Cserháti Zsuzsa lenne az

– válaszolta Kökény Attila arra a kérdésre, hogy kivel énekelne együtt. A híres énekesnő minden bizonnyal sokat adott volna Attila zenei karrierjéhez, ami a 2000-es években indult be igazán. Az énekes egyáltalán nem sajnálja, hogy ilyenkor kezdett el zenélni, de a kilencvenes években is szívesen koncertezett volna.

Kökény Attila soha nem titkolta roma származását (Fotó: Szabolcs László)

Kökény Attila származását is megkérdőjelezik

Az énekes elmondása szerint van egy nagy tévhit róla, amiről sokan meg vannak győződve.

Azt hiszik, hogy nem vagyok roma

– magyarázta az énekes a közösségi oldalán. Kökény Attila közel sem titkolja családját és soha nem tagadta, hogy honnan is érkezett. Ennek ellenére mégis él ez a tévhit, amin már csak nevetni tudott az énekes is. Korábban is érték hasonló kritikák az édesapát, akinek a fia nemrég szintén kilépett a reflektorfénybe a Megasztár színpadán. Teljesítményét korábban Kökény Attila a Borsnak is értékelte.

Elképesztően ügyes és tehetséges – én ezt mindig is tudtam. De azért ez a verseny nagyon sok mindent kihoz a fiatalokból, és ezt látom a fiamon is, meg a többieken is. Mindenféle impulzus éri őket, és aki ügyes, az ezt jóra tudja fordítani. Az a szép az egészben, hogy még a rossz tapasztalat is tanít. Látom, hogy ha éri egy pofon, akkor sem omlik össze, hanem feldolgozza, továbbmegy, és ettől csak erősebb lesz

– mesélte korábban az édesapa.