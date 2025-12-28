Kovács Lázár fia hazatért Amerikából: ilyen ételekkel várták haza!
Az ünnep mindig különleges, főleg, ha a család minden tagja jelen van. Kovács Lázár a Metropolnak mesélte el, hogyan telnek náluk az ünnepek. A hagyományok, a családi receptek és a közös pillanatok mind hozzájárulnak a meghitt hangulathoz.
Az elmúlt években Kovács Lázár neve nemcsak a gasztronómia, hanem a családi hangulat szinonimájává is vált. A séf mindig hangsúlyozza, hogy az ünnepek a családról, a közös élményekről és a hagyományokról szólnak. Idén különösen izgalmas ez az időszak, hiszen fia – aki Amerikában tanul – hazalátogatott az ünnepekre. Ez az alkalom tehát nemcsak a tökéletes menü elkészítésről, hanem az együtt töltött időről is szólt. A séf életében a karácsony a gyermekkori emlékek és a modern családi hagyományok találkozása. Kovács Lázár mesél a meghitt pillanatokról, a finom receptekről és az új év előtti készülődésről.
Kovács Lázár felejthetetlen emlékei
Mielőtt rátérnénk a fia hazalátogatásának izgalmaira, érdemes felidézni, miért különleges Kovács Lázár ünnepi hangulata. Már gyerekkorában meghatározó volt számára a karácsony, a korcsolyázás és az otthoni ízek. Ezek az élmények máig meghatározzák, hogyan készül az ünnepekre.
Hát ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy nekem mi a karácsony, akkor az első emlékem, gondolatom a korcsolya. Mert hogy én imádok korcsolyázni, és régen nagyon sokszor volt nagyon hideg idő, így ez mindig megmaradt. Valamint elsőnek a tea, aztán a halászlé, a harmadiknak pedig a nagymamám zserbója jut eszembe.
A gyerekkori élmények tehát a mai napig visszaköszönnek az életében, az év legszebb időszakában. Kovács Lázár szerint ezek a hagyományok adják az ünnepi hangulat igazi ízét.
Kovács Lázár humoros pillanatai és az ünnep hangulata
Ez az időszak minden évben különleges a séf háza táján. Nemcsak az ízekről, hanem a családi programokról és az emlékezetes pillanatokról is szól. A Metropolnak most azt is elárulta milyen humoros élményekkel büszkélkedhet:
Itt a Karácsonyi vásáron, volt jégpálya, az ilyen speciális, műanyag alapú pálya volt, és én még azt annyira nem ismertem, úgyhogy itt a gyerekek előtt estem egy hatalmasat.
Ez a történet jól bemutatja a séf humoros stílusát, és a családban uralkodó hangulat összképét. Kovács Lázár mindig különösen odafigyel arra, hogy kellemes hangulatban teljen a Karácsony és az Újév.
Amerikából Magyarországra
Az idei ünnepi szezon különlegessége, hogy Kovács Lázár fia – aki öt hónapja él Amerikában – hazalátogatott. Ez az alkalom nemcsak a séf, hanem az egész család számára izgalmas esemény. A nagy család ugyan is, most kiélvezhet minden együtt töltött pillanatot.
Hazalátogat, és ő hozza be majd azt a sok újat, ami eddig még nem volt ismert nekünk. Mondtam neki, hogy pulykát nem fogunk készíteni. Itt majd a klasszikus dolgokat kapja, és mivel imádja a rántott húst, sütök rántott húst, és mivel imádja a töltött káposztát, így az is lesz, csirkepaprikás galuskával is. Készülünk ezerrel! Öt hónapig nem tudott enni magyaros komfort foodot, na hát most bepótolja. Igazából azt hittük, hogy durvább lesz, az elszakadás egyébként, az tény, hogy megviseli a szülőket, de mivel ma már ott van a FaceTime, ott van a videó, ott van a cset... így jobban bírható azért.
– mondta még karácsony előtt izgatottan Kovács Lázár.
Az újévi előkészületek során a család így teljes egészében, közösen élvezte az otthon töltött időt. A hazalátogató gyerek így nemcsak a családi hangulatot, hanem a magyar ízeket is újra átélhette.
Újévi hagyományok és lencse minden mennyiségben
Az újév pedig Kovács Lázárnál a tudatos tervezésről és a hagyományos ízekről szól. Bár a séf spontán is tud lenni, a lencse minden évben kötelező elem az asztalon. Az ünnepi menü mindig gondosan összeállított, hogy mindenki megtalálja a kedvenc ételét. A család pedig ilyenkor együtt élvezi a készülődést, a főzés örömét és a közös pillanatokat. Azonban az újév más meglepetéseket is tartogat:
Az újévi fogadalmak terén kicsit tudatosabb vagyok, ha én akarok valamit, akkor azt megcsinálom. Tehát nekem nem kell megfogadni. Viszont a lencse az mindenféleképpen egy olyan dolog, amit megfogadtam, hogy minden évben elkészítek és mindig különböző változatokban. Tavaly készítettem egy ilyen babérleveles, fokhagymásat és így is nagyon klassz lett és mondták, hogy ez nagyon jó. Aztán lezárásnak igazából én szoktam bulit csinálni. Valószínűleg idén is az lesz, zene, tánc, DJ és bárki jöhet.
Az ünnepek így Kovács Lázár családjában a hagyomány, a gasztronómia és a közös élmények ünnepléséről szólnak, amely minden évben felejthetetlen élményt jelent.
