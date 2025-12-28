Kovács Lázár fia hazatért Amerikából: ilyen ételekkel várták haza!

Az elmúlt években Kovács Lázár neve nemcsak a gasztronómia, hanem a családi hangulat szinonimájává is vált. A séf mindig hangsúlyozza, hogy az ünnepek a családról, a közös élményekről és a hagyományokról szólnak. Idén különösen izgalmas ez az időszak, hiszen fia – aki Amerikában tanul – hazalátogatott az ünnepekre. Ez az alkalom tehát nemcsak a tökéletes menü elkészítésről, hanem az együtt töltött időről is szólt. A séf életében a karácsony a gyermekkori emlékek és a modern családi hagyományok találkozása. Kovács Lázár mesél a meghitt pillanatokról, a finom receptekről és az új év előtti készülődésről.

Kovács Lázár séf idén is kitesz magáért az ünnepi szezonban (Fotó: Bors)

Kovács Lázár felejthetetlen emlékei

Mielőtt rátérnénk a fia hazalátogatásának izgalmaira, érdemes felidézni, miért különleges Kovács Lázár ünnepi hangulata. Már gyerekkorában meghatározó volt számára a karácsony, a korcsolyázás és az otthoni ízek. Ezek az élmények máig meghatározzák, hogyan készül az ünnepekre.

Hát ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy nekem mi a karácsony, akkor az első emlékem, gondolatom a korcsolya. Mert hogy én imádok korcsolyázni, és régen nagyon sokszor volt nagyon hideg idő, így ez mindig megmaradt. Valamint elsőnek a tea, aztán a halászlé, a harmadiknak pedig a nagymamám zserbója jut eszembe.

A gyerekkori élmények tehát a mai napig visszaköszönnek az életében, az év legszebb időszakában. Kovács Lázár szerint ezek a hagyományok adják az ünnepi hangulat igazi ízét.

Kovács Lázár humoros pillanatai és az ünnep hangulata

Ez az időszak minden évben különleges a séf háza táján. Nemcsak az ízekről, hanem a családi programokról és az emlékezetes pillanatokról is szól. A Metropolnak most azt is elárulta milyen humoros élményekkel büszkélkedhet:

Itt a Karácsonyi vásáron, volt jégpálya, az ilyen speciális, műanyag alapú pálya volt, és én még azt annyira nem ismertem, úgyhogy itt a gyerekek előtt estem egy hatalmasat.

Ez a történet jól bemutatja a séf humoros stílusát, és a családban uralkodó hangulat összképét. Kovács Lázár mindig különösen odafigyel arra, hogy kellemes hangulatban teljen a Karácsony és az Újév.