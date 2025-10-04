Kiderült a titok: egészen haláláig tartott Ozzy Osbourne keserű vitája

Ozzy Osbourne viccelődve azt mondta, hogy bár utolsó napjai talán gyötrelmesek voltak... "legalább nem volt Sting", a The Police együttes basszusgitárosa.

Az Ozzy Osbourne és Sting közötti vita egészen a frontember haláláig tartott. Fotó: Scott Dudelson / Getty Images

Új dokumentumfilm világított rá a két zenész keserű vitájára

A Black Sabbath frontembere, akit 2019-ben Parkinson-kórral diagnosztizáltak, július 22-én, 76 éves korában hunyt el, családja körében. Most egy új dokumentumfilm, amely Ozzy életének utolsó hat évét mutatja be, az Ozzy: No Escape From Now címmel, október 7-én kerül adásba a Paramount+-on, de a film egy végsőkig tartó vitárt is a felszínre hozott.

Ozzy és a The Police basszusgitárosa, a 74 éves Sting, gyakran összeszólalkoztak karrierjük során, és az Osbourne család híres valóságshowjában is többször hallható volt, amint Ozzy sértéseket szórt a zenészre. Az új dokumentumfilmben Ozzy viszont megmutatta, hogy a nézeteltérés nem múlt el, miközben őszintén beszélt egészségéről.

Tényleg kicsinált ez a test. Amint valamit csinálni akarok, jön valami új baj. Elmentem az orvoshoz, és azt mondta, hogy vérrögöm van. A lábam le akar esni. Viszont nem panaszkodhatok. Egészen 70 éves koromig bírtam a rock and rollt, aztán mintha kinyílt volna alattam egy csapóajtó

- mondta a frontember.

Nem gondoltam volna, hogy megérem a negyvenet. Azonban ha most ér véget az életem, nem panaszkodom, nagyszerű életem volt. De hé, lehetett volna rosszabb is. Lehettem volna Sting

- fordította kicsit tréfásra a szomorú valóságot.

Ozzy Osbourne és Sting viszálya az évtizedek alatt rendezhetetlennek bizonyult.

A 2003-as Grammy-gálán Sting megpróbálta rendezni az ellenétet, megkérte, hogy beszélhessen Ozzy lányával, Kellyvel, hogy elsimítsák az ellentéteket fiuk, Jack és Sting fia között.

Mindannyian összefutottunk a vörös szőnyegen, és megbeszéltük, milyen nevetséges volt az egész. Szavak, amik sok fájdalmat okoztak. Felnőttek vagyunk, mindannyian bocsánatot kértünk, és ez nagyszerű volt

- nyilatkozta akkoriban Ozzy felesége, Sharon.

Nehezen viselte betegségét a Sötétség Hercege

Ozzy részletesen beszélt mindennapi küzdelmeiről a BBC új dokumentumfilmjében, amit először levettek a műsorról a család aggodalmai miatt, végül csütörtökön jelent meg.

Emlékszem, amikor 69 éves voltam, azt mondtam magamnak: "69 éves vagyok, és nem is érzem magam rosszul." Aztán, amint betöltöttem a 70-et, kinyílt a rohadt csapóajtó. Nem tudok messzire sétálni anélkül, hogy ne fulladnék ki. Régen minden nap edzettem, egy órát eltöltöttem az elliptikus tréneren. Most már nem megy

- mondta a zenész.