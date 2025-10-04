Kiderült a titok: egészen haláláig tartott Ozzy Osbourne keserű vitája

A rock történetének egyik legnagyobb ikonja soha nem félt kimondani, amit gondol. Most, egy új dokumentumfilmből kiderült, hogy, bár Ozzy Osbourne betegségével küzdött hosszú ideig, a The Police együttes basszusgitárosával folytatott viszályukat a sírba vitte.
Ozzy Osbourne viccelődve azt mondta, hogy bár utolsó napjai talán gyötrelmesek voltak... "legalább nem volt Sting", a The Police együttes basszusgitárosa.
A Black Sabbath frontembere, akit 2019-ben Parkinson-kórral diagnosztizáltak, július 22-én, 76 éves korában hunyt el, családja körében. Most egy új dokumentumfilm, amely Ozzy életének utolsó hat évét mutatja be, az Ozzy: No Escape From Now címmel, október 7-én kerül adásba a Paramount+-on, de a film egy végsőkig tartó vitárt is a felszínre hozott.
Ozzy és a The Police basszusgitárosa, a 74 éves Sting, gyakran összeszólalkoztak karrierjük során, és az Osbourne család híres valóságshowjában is többször hallható volt, amint Ozzy sértéseket szórt a zenészre. Az új dokumentumfilmben Ozzy viszont megmutatta, hogy a nézeteltérés nem múlt el, miközben őszintén beszélt egészségéről.
Tényleg kicsinált ez a test. Amint valamit csinálni akarok, jön valami új baj. Elmentem az orvoshoz, és azt mondta, hogy vérrögöm van. A lábam le akar esni. Viszont nem panaszkodhatok. Egészen 70 éves koromig bírtam a rock and rollt, aztán mintha kinyílt volna alattam egy csapóajtó
- mondta a frontember.
Nem gondoltam volna, hogy megérem a negyvenet. Azonban ha most ér véget az életem, nem panaszkodom, nagyszerű életem volt. De hé, lehetett volna rosszabb is. Lehettem volna Sting
- fordította kicsit tréfásra a szomorú valóságot.
A 2003-as Grammy-gálán Sting megpróbálta rendezni az ellenétet, megkérte, hogy beszélhessen Ozzy lányával, Kellyvel, hogy elsimítsák az ellentéteket fiuk, Jack és Sting fia között.
Mindannyian összefutottunk a vörös szőnyegen, és megbeszéltük, milyen nevetséges volt az egész. Szavak, amik sok fájdalmat okoztak. Felnőttek vagyunk, mindannyian bocsánatot kértünk, és ez nagyszerű volt
- nyilatkozta akkoriban Ozzy felesége, Sharon.
Ozzy részletesen beszélt mindennapi küzdelmeiről a BBC új dokumentumfilmjében, amit először levettek a műsorról a család aggodalmai miatt, végül csütörtökön jelent meg.
Emlékszem, amikor 69 éves voltam, azt mondtam magamnak: "69 éves vagyok, és nem is érzem magam rosszul." Aztán, amint betöltöttem a 70-et, kinyílt a rohadt csapóajtó. Nem tudok messzire sétálni anélkül, hogy ne fulladnék ki. Régen minden nap edzettem, egy órát eltöltöttem az elliptikus tréneren. Most már nem megy
- mondta a zenész.
Felesége, Sharon, egy rémisztő esetet is megemlített.
Ozzy egy éjszaka felkelt, hogy mosdóba menjen, visszafelé jövet megbotlott, és olyan erővel esett el, hogy a földhöz csapódott
A Black Sabbath frontembere csupán arra emlékezett, hogy a földön fekszik, és feleségének kiabál, hogy hívjon mentőt, mert szerinte eltört a nyaka.
Ozzy Parkinsonja az úgynevezett Parkin 2, ami nagyon fiatalon is kialakulhat, de annyira enyhe, hogy sokáig nem veszed észre. A gerincbalesete után azonban felerősödött
- tette hozzá Sharon.
Később kiderült, hogy Ozzy gerincénél folyadékhiány alakult ki, ami miatt az orvosoknak sürgős műtétet kellett végezniük.
A BBC kamerái végigkísérték a zenészt és feleségét, amint készültek elhagyni az Egyesült Államokat, hogy végleg visszaköltözzenek az Egyesült Királyságba, még halála előtt. Augusztusban a Ozzy Osbourne: Coming Home című műsort, amelyet a sztár életének megható és inspiráló utolsó fejezeteként hirdettek, az utolsó pillanatban levették a tévéműsorból. A hírek szerint a család az általános hangvétel miatt aggódott, ezért halasztották a BBC-dokumentumfilm megjelenését, ami végül ezen a héten debütált - írta a Daily Mail.
