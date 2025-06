Al Pacino az első hollywoodi sztár, aki találkozott a frissen megválasztott XIV. Leó pápával

Al Pacino 2025. június 17-én találkozott a pápával a Vatikánban. A 85 éves színész jelenleg Olaszországban tartózkodik, ahol a Maserati: The Brothers című életrajzi filmet forgatja. A film az autóipar luxussportautó-ágazatát megalapozó Maserati fivérekről szól, és Pacino mellett olyan színészek is szerepelnek benne, mint Anthony Hopkins, Andy Garcia és Jessica Alba.

Al Pacino 2025. június 17-én találkozott a pápával a Vatikánban Fotó: AFP

A film producere, Andrea Iervolino közleményében elmondta, hogy

ma reggel Őszentsége, XIV. Leó pápa hivatalos audencián fogadta a Szent Székben a Maserati: The Brothers című film delegációját, köztük az Oscar-díjas Al Pacinót és a film producerét, Andrea Iervolinót is

A közlemény szerint a találkozó mély lelki és kulturális inspirációt jelentett, és olyan közös értékekre épült, amelyek egyaránt meghatározzák a katolikus egyház és a film üzenetét: a családi összetartozásra, a szeretetre, az együttérzésre és a közjó érdekében tett hozzájárulás fontosságára.

A szöveg folytatásában az is elhangzik, hogy ezek az értékek, amelyeket XIV. Leó pápa a világ felé intézett legutóbbi üzeneteiben is következetesen hangsúlyozott, mély összhangban állnak a Maserati fivérek történetével: egy olyan családéval, amely örökségét nemcsak az innovációra és kiválóságra építette, hanem a mély kölcsönös tiszteletre, a szolidaritásra és a közös jövőkép megosztására is.

XIV. Leó pápa egy hónappal korábban választották pápává. Ő az első pápa, aki az Egyesült Államokból származik, és az első, aki az ágostonos rend tagjaként tölti be ezt a tisztséget - írja az Euronews.