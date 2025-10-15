Nem lehet kibírni könnyek nélkül – John Travolta dalt írt elhunyt felesége születésnapjára

John Travolta és Kelly Preston 29 évig voltak házasok. A színésznő 2020-ban vesztette életét mellrákban. Férje a mai napig őrzi emlékét, és születésnapján egy szívhez szóló dallal idézte fel közös múltjukat.

John Travolta megemlékezik elhunyt feleségéről Fotó: Northfoto/Hot! magazin

John Travolta dalt írt felesége emlékére

A színésznőt 2018-ban diagnosztizálták a betegséggel. Kétévnyi kemény küzdelem után az édesanya elvesztette a csatát a halálos kórral szemben. A nő férjét és két közös gyermeküket hagyta hátra. A megözvegyült színész az elhunyt felesége születésnapján tette közzé a dalt az Instagram-oldalán, amit szerelme tiszteletére írt. A poszt alatt a gyerekei nevében is aláírja a szívhez szóló üzenetet.

Ezt a dalt Kellynek vettem fel és szeretném megosztani veletek a születésnapján. Boldog születésnapot, Kelly, szeretünk téged – John, Ella és Ben.

A gyönyörű zongoraszó és a színész hangja tökéletes harmóniában olvad össze, a végeredmény egy szívfacsaróan szép dal. A zeneszámban a John Travolta megemlékezik első találkozásukról, az életük nehézségeiről és az örök szerelmükről.

Úgy foglak szeretne, ahogy még senki sem szeretett.

A világsztár 1991-ben vette feleségül Kelly Prestont, akivel 29 éven át jóban-rosszban kitartottak egymás mellett. Házasságukat mély tragédiák is kísérték, legfájóbb veszteségük 16 éves fiuk, Jett halála volt. Kelly 57 éves korában hunyt el, férje pedig szívszorító üzenetben búcsúzott tőle, amely az egész világot meghatotta.